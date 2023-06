Ebédet hordanak, a sárvári óvodába gyerekeket szállítanak oda és vissza, és szükség esetén az időseket is elviszik az orvosi rendelőbe, gyógyszertárba, bevásárolni – sorolja Hencsei Tamás polgármester azokat a teendőket, amelyeket a falubusz segítségével bonyolítanak le nap mint nap. Az előző jármű felett eljárt már az idő, tavaly 14 millió forintnyi kormányzati forrást nyert a település egy új gépkocsi vásárlására a Magyar falu programban. Az új busz akadálymentesített, ez szintén nagy segítség lehet. Ágh Péter a közelmúltban járt Bögötön és személyesen is megnézte az új kisbuszt, amely eddig jól vizsgázott. A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: a kormány Magyar falu programjának köszönhetően számos fejlesztést valósított meg Bögöt. Az utcafelújításokkal jelentősen javultak az infrastrukturális körülmények, de egyebek mellett önkormányzati épület modernizálására is jutott forrás. – Mindez jól példázza a kormány kistelepülések érdekében végzett munkáját, amelynek köszönhetően szerte Észak-Vasban erősödik a falvak megtartó ereje. Közös bizodalmunk a béke, amely megteremtheti az erőforrást a jövő feladataihoz – húzta alá Ágh Péter.