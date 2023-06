Jól vizsgázott Zsédeny új falubusza az eddigi tapasztalatok szerint: a gyerekeket – kísérővel – óvodába, iskolába szállítja Rábapatyra, a szépkorúaknak segít eljutni a szakrendelésekre – tudtuk meg Bognár László polgármesterről, aki elmondta: a mindennapi igénybevétel miatt strapabíró üléshuzatot készíttettek kárpitossal az ülésekre. A kisbusz egyébként minden előírásnak megfelel, jól felszerelt, szükség esetén rámpával is használható. A régebbi, kevésbé korszerű kisbuszt megpróbálják értékesíteni. A Magyar falu program indulása óta 27 település ös - szesen több mint 400 millió forint értekben szerezhetett be falubuszt – emlékeztetett Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Szólt arról is: Zsédeny is e kormányzati támogatáson keresztül jutott az új járműhöz, de korábban már kisbolt létrehozására, útfelújításra és közterületet rendben tartó gépek beszerzésére is sikeresen pályázott.