Kőszeg város hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy újabb gyermekorvos kezdheti meg gyógyító munkáját a vasi kisvárosban – erről is döntött ma a képviselőtestület. Mint ismeretes, 2023. március 1-től dr. Abdul Gafor Faris az 1. körzet házi gyermekorvosaként látja el egyelőre mindkét körzetet. Július 1-től pedig már dr. Szabóné dr. Nagy Erika kőszegi praktizálásának megkezdésével a 2. körzetnek is állandó házi gyermekorvosa lesz.