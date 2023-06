Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a városiasodás ellentételezéseként beszélt a kerékpáros infrastruktúráról, mint mondta, a népesség nagyobb része már városokban él, a természettől részben vagy egészben elszakadva. A természetközeli életmódot és a vidéki létformát is hivatott segíteni az a 30 kilométer útszakasz, amelynek tervei elkészültek. Az elnök leszögezte, hogy az építéshez szükséges forrásokat is segítenek majd előteremteni a településeknek. Az öt projekttervezet között szerepel a Sárvár-hegyközségen egy kiegészítő útszakasz, amely túraútvonalhoz csatlakozhat majd. A Szombathely és Söpte közötti kerékpárút jelentősége azért is nagy, mivel ennek megvalósulásával teljes lesz a város körüli úthálózat. Elkészültek a tervei a Vép-Porpác bicikliútnak is. Nagy volumenű beruházásnak ígérkezik a Vasfüggöny kerékpárút 17 kilométeres pályájának kiépítése is, amely már egy nemzetközi úthálózat része. A tervezési szakasza szintén lezárult a Bucsu és Torony településeket összekötő útvonalnak is.