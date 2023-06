Önkormányzati dolgozók, az ÖrökSÉgünk Alapítvány tagjai és önkéntesek lelkiismeretes és szakszerű munkájának köszönhetően kerültek új virágok a település virágládáiba, virágágyásaiba. Az önkormányzati hivatalnál, a faluháznál, a buszváróknál, a temetőnél, a sportlétesítménynél, valamint a Szabadság utca és a Déli lakótelep hídjainál is új növényeket ültettek, így téve még szebbé a rendezett faluképet. "A SÉ betű környéke is virágokban pompázik" - írták a község közösségi oldalán, ahol több fotót is megosztottak.