2023. májusban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében - országosan - 228,6 ezer álláskereső szerepelt, ami több mint 5 ezer fővel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Az álláskeresők száma 2022 májusához képest 2,1 százalékkal, míg a megelőző hónaphoz viszonyítva 2,9 százalékkal csökkent. Az álláskeresői létszám a nyilvántartás működése óta soha nem volt még ilyen alacsony - derül ki a statisztikákból. Az álláskeresők között a májusi zárónapon 110,1 ezer férfi és 118,5 ezer nő szerepelt.

Májusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,7 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,6 százalékos értéket mutatott. Ugyanez Vas vármegyében 2,7 illetve 2,1 százalék volt. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye (1,2, illetve 0,9 százalék) rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek között megemlíthető még Budapest, Pest, Csongrád-Csanád, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém vármegye is.

A 3523 vasi nyilvántartott álláskereső közül 133-an voltak pályakezdőek. Érdekes, hogy tavaly ugyanilyenkor 3808-an, a coviddal érintett 2020 májusában 8411-en, a 200-es gazdasági világválság idején pedig 11895 álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vasi regiszterében.

A legfrissebb adatokból kiderül az is: 2023. májusban a foglalkoztatók összesen 24,9 ezer üres álláshelyet jelentettek be, ebből 441-t Vasban. Így vármegyénkben 2631 álláshely állt rendelkezésre - ebből a hónap végéig mindössze 293 darabot töltöttek be. Az állások elsősorban az egyszerű ipari foglalkozású, egyéb egyszerű építőipari foglalkozású, rakodómunkás, intézményi takarító és kisegítő, konyhai kisegítő, mechanikaigép-összeszerelő, valamint a tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr foglalkozásokra vonatkoztak.