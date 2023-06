Az Országos Patikanap fő üzenete ráirányítani a figyelmet a gyógyszerészekre és a gyógyszerészetre. Ezzel párhuzamosan rámutat a közforgalmú gyógyszertárak népegészségügyi és beteggondozási szerepére is – emelte ki a Benu Kőszeg Küttel gyógyszertárban a megnyitón a házigazda, dr. Csaba Miklós gyógyszertárvezető. Mint mondta, a rendezvénynek külön apropót ad a megállapodás, amit a közelmúltban az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatója és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke írt alá. E szerint egymás munkáját kölcsönösen segítik a donorszervezés területén: a gyógyszertárak részt vesznek a potenciális véradók helyes gyógyszerhasználati ismereteinek a megszerzésében és közreműködnek a véradók toborzásában is.

Magyarországon a biztonságos vérellátáshoz évente 380-400 ezer véradásra van szükség, ehhez naponta 1600-1800 önkéntes donort kell meggyőzni, hogy megjelenjen véradáson. Emellett minden új donortoborzó lehetőséget meg kell ragadniuk, hogy ne csökkenjen a véradások száma, mondta dr. Lantai Szilvia, az OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátójának vezető főorvosa, utalva a megállapodás jelentőségére. Az önkéntes véradás fontosságáról is beszélt – sokan csak akkor találkoznak a jelentőségével, ha közeli hozzátartozójuknak, ismerősüknek vagy maguknak szükségük vérkészítményre. Csaba Miklósról elárulta: 105-szörös véradó és elkötelezett segítője a véradások szervezésének.

Az idei patikanap szakmai programja a gyógyszerbiztonsági validálás kérdésköréhez kapcsolódik, ami a gyógyszeralkalmazás kockázatainak minimalizálására, ezáltal a hatékonyabb terápiára irányul. Ehhez kapcsolódva a patikanap mottóját – Gyógyszertárak a biztonságos gyógyszerhasználatért! – idézte dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke. Kérésére Csaba Miklós beszélt arról, hogy milyen előnyei vannak a véradásnak a véradó számára. (Egészségi előny például, hogy a donoralkalmasság elbírálásánál csak a teljesen egészséges emberek adhatnak vért. Ha évente legalább egyszer elmegyünk vért adni, akkor részleges laboratóriumi vizsgálaton és belgyógyászati kivizsgáláson vehetünk részt.)

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Vas Vármegyei Szervezete is minden évben aktívan részt vállal a patikanap lebonyolításában. Elnökük, Fritzné dr. Németh Kata gyógyszerész arra biztatott, ezen a napon éljenek minél többen a lehetőséggel, hogy bepillanthatnak a gyógyszertár officinája, a kulisszák mögé is. Használják ki az ingyenes vércukorszintmérés és véradás lehetőségét is.

Básthy Béla polgármester köszöntőjében visszautalt a gyógyszerészek Covid-járvány idején tanúsított helytállására, és büszkén említette: Kőszeg jó véradó város, ahol dinasztikus a gyógyszerészek jelenléte és jó a lefedettség és felszereltség, ami a patikákat illeti.

Újraélesztési bemutató helyszíne volt a Tesco előtti fedett várakozótér. A laborban bemutatták, hogyan készül a kézműves kenőcs. Déltől a patika előtt adhatnak vért az önkéntesek.