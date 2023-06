Mintegy 13 ezer tő levendula található itt, a hétéves telepítést épp az idén frissítették három sorral. Megtudjuk: azért mutatnak ilyen szépen, mert sűrűn, egymáshoz közel ültették a töveket, gondozásuk pedig teljesen vegyszermentes.

A sok esőt nem szereti a növény, a szokásosnál egy héttel később kezdődött itt, de még hétvégig tart a Szedd magad! akció, Vasárnap pedig igazi levendulaünnep lesz zenével, tánccal, családi programokkal. Ezután kezdődik az aratás: korábban kézzel, az utóbbi évben már géppel gyűjtötték be a lila virágot - Pannonhalmán olaj készül majd belőle.

Mintegy hétezer bokor francia levendula nyújt idilli látványt Kemenessömjénben egy domb tetején. Az idén különösen szép az ültetvény, a virágzás most van a teljében. Ferencz Tibor épp a 92. Csokrot rakja össze aznap délelőtt, amikor szóba elegyedünk. Meséli: a lepárlást szerdán kezdik, az illatpárnának valót a legvégén szedik le. Két és fél hétig még látogatható a kemenessömjéni levendulakert, ahol többek között egy hatalmas labirintust is kialakítottak a tövekből. Folyamatosan érkeznek a látogatók, a szedéshez ollót és gumigyűrűt a helyszínen biztosítanak. Úgy hallja: a legtöbben szörpnek viszik a lila virágot, de sütemény és keksz is készül belőle - a recepteket, közkívánatra, közzé is tették közösségi oldalukon.