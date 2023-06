Méltán hívják kis Szombathelynek Vonyarcvashegyet – telefonos interjúnkban erről is beszélgettünk Pali Róberttel, akitől megtudtuk: jelenleg 2726 állandó lakosa van a zalai nagyközségnek, amely népszerű üdülőhely. Beszédes a számadat: csaknem 400 ottani ingatlan tulajdonosa szombathelyi, illetve vasi. A településvezető beszélt arról is, a közelmúltban ötcsillagos minősítést kapott a Lido Strand. A fejlesztésekkel arra törekszenek, hogy ne csak nyáron, hanem az év minden szakában találkozási és rekreációs központként működjön a vonyarci strand. Pali Róbert szerint ennek is köszönhető, hogy az országban elsőként kapták meg az ötcsillagos minősítést.