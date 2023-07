– A kiállításnak negyedszer adott otthont Sárvár. A város nagyon jó házigazdának bizonyult idén is, a sárvári emberek nagyon kedvesek voltak – hangsúlyozta még Korózs Gábor elnök.

A kutyakiállítás egyik kísérőrendezvénye volt egy tanösvény, ahol a gyermekek a kilenc magyar kutyafajtával ismerkedhettek meg információs táblák segítségével.

– Az erről tesztet kitöltők ajándékba fajtaismertető könyvecskét is kaptak – mondta Kovács Attila projektfelelős. Hozzátette: azért is fontos a szövetség számára, hogy a gyermekekkel megismertessék a magyar kutyafajtákat, mert ez is a történelmünk része. Közben a felelős állattartásra is felhívják a figyelmüket.

Aranyosi Éva és családja négy tacskó tulajdonosa. A kiállításra kaninchen tacskója kísérte el. Aranyosi Éva a kutyatartás örömeiről azt mesélte: rengeteg szeretetet, kedvességet és törődést kapnak kutyáiktól. Nem mellesleg fizikálisan is karban tartja őket a napi kilenc kilométeres séta az ebekkel. Bár többszörös magyar bajnok kutyájával most nem versenyzési céllal érkeztek Sárvárra, a tacskó egyszerűen igényli, hogy ugyan tét nélkül, de egyszer végigvezesse a körön.

– Nagyon szereti a ringet, mert boldog, ha mindenki őt nézi – mesélte.

A sárvári, de most már családjával Sitkén élő fotós, Vocelka Anikó, többszörös győztes ausztrál juhász fajtájú kutyájukkal érkezett a mustrára. Azt mondta: kedvencük egyszerűen a ringre, a bemutatókra született, szinte a génjeiben van, mit és hogy kell csinálni a szigorú zsűriszem előtt a felvezetés során.

– Büszkék vagyunk rá, örömet, boldogságot okoz nekünk – mondta Vocelka Anikó családja, férje, kisfia véleményét is tolmácsolva.

A rendezvény szinte egész Európát Sárvárra invitálta. Az eseményre még Skandináviából is érkeztek. A világon négyszáz kutyafajtát jegyez a nemzetközi szakmai szervezet. Sárváron ezekből közel 300 fajta bírálata történt meg. A fajtatiszta kutyák versenye mellett a hobbi és keverék kutyák kiállítását is meghirdették a záró nap délutánjára.