– Ünnep a mai nap is, nem csak a diplomaosztó, mert a hallgatói jelentkezések azt mutatják, hogy jó úton járunk, az elmúlt évek befektetett munkája megtérülni látszik, fogalmazott Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa. Kitért az ELTE össz-eredményeire: az intézmény rekordszámú 12 225 jelentkezőt vett fel képzéseire. Az ELTE SEK-ről azt mondta: kiugróan magas a hallgatói létszám emelkedése. A kampuszra a normál felvételi eljárásban az idén 904 hallgatót vettek fel, 26 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. (2019-ben 591-et, 2020-ban 642-t, 2021-ben 701-et, tavaly pedig 717-et.) Ezen belül felsőoktatási szakképzésre 85-öt, alap és osztatlan képzésre 651-et, mesterképzésre 168-at. A felvételi pontokból kiderül, hogy jól felkészült hallgatók kerülnek be a képzésekre.

Az egyes szervezeti egységek felvételi eredményeit részletesen is ismertette. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) a pedagógusképzés központja a Nyugat-Dunántúlon. Szakjaira 28 százalékkal többen jelentkeztek tavalyhoz képest. Jelentős az előrelépés mind az osztatlan, mind a rövid ciklusú tanárképzéseken, és a korábbi évekhez képest több alapképzésük is elindul. A legnépszerűbb tanári szakok: angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, testnevelő-, gyógytestnevelő tanár, valamint a magyar nyelv és irodalom és a történelem tanári szak. Az idén először iskoláznak be hallgatókat a természettudomány-környezettan szakos tanári szakra. A másik legjelentősebb képzési portfólióval az ELTE Pedagógiai És Pszichológiai Karának szombathelyi képzései rendelkeznek. 207-en jutottak be a szombathelyi képzésekre. Az idén 91-en kezdik meg tanulmányaikat pszichológia alapképzésen, MA szakon 23-an. A megszokott létszámokkal indul a közösségszervezés BA szak és stabilan tartják magukat a sporttudományi alapképzések.