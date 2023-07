Nem pazaroltak, mindent begyűjtöttek, amit lehetett

Az ágfalvi aratók az egyik fa alatt hűsölve elevenítették fel, gyerekként milyen munkákat bíztak rájuk. Nem volt pazarlás, mindent betakarítottak a földekről: 7-8 évesen összegereblyézték az elmaradt búzát, szedték a cséplés után keletkezett töreket, tizenegy-két évesen már kézzel arattak - tudtuk meg. Rövid ideig elméláztak azon is: vajon a most felnövő nemzedék tagjai képesek lennének-e erre…

Örömmel térnek vissza minden évben

Bük testvérvárosa, Törökbálint az egyik visszatérő vendége a rendezvénynek. A Pest vármegyei településről több mint harmincan érkeztek a vasi eseményre, köztük a Bük-Törökbálint Baráti Társaság tagjai is. Géczy Krisztián alpolgármester szerint a büki aratóünnep hagyománya azért fontos, mert nem feledteti: egykor nem kombájnnal, hanem kézi erővel takarították be a termést. - A fiatalok is megismerkedhetnek itt azzal, mennyi munkával, verítékkel járt, míg a kenyér végül az asztalra került – mondta Géczy Krisztián.

Szintén visszatérő vendégként köszönthették Bükön az őrimagyarósdi aratóbanda tagjait. Idén 18-an utaztak a fürdővárosba az őrségi faluból, köztük olyanok is, akik mind a 32 büki eseményen részt vettek – tudtuk meg Péter-Kovács Kitti polgármestertől. - Az idősebbektől próbáljuk átvenni a régi szokásokat, ez pedig az egyik legnagyobb olyan hagyomány, amire a fiatalok is nyitottak, örömmel folytatják – nyilatkozta a településvezető.

A búzatáblán közben látványosan haladtak előre az aratóbandák: népi viseletben elöl a kaszás vágta a rendet, mögötte a marokszedők serényen dolgoztak. A nyári kánikulában időnként megpihentek, verejtékező homlokukat megtörölték, jelezve: bizony kemény fizikai munka volt ez.