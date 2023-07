Az Ízőrzők műsor szerkesztői – sok más hazai település között – a petőmihályfaiakat is megkeresték, hogy küldjenek be tíz ételt, amit szoktak készíteni a faluban, ebből kiválasztottak a műsorba ötöt: a tepsis töltött káposztát, a tócsnit, a gőzgombócot, a tejfölös répafőzeléket füstölt hússal és a részeges nyulat sárgabarackos rizzsel és punyával (tepsiben sütött, lepény formájú, kenyér állagú cigány kenyér). Ez utóbbit a helyi baráti kör elnöke, Vámos István készítette, aki versenyezni is szokott a csapatával – tudtuk meg Budai Győzőné polgármestertől, aki azt sem titkolta: a nyulat előre bepácolják, majd szalonna zsírjában pirított hagymával, gombával együtt pálinkában és borban párolják, attól olyan jó a szaftja. Az ételeket Petőmihályfa különböző nevezetes helyein készítették el, hogy a műsorban azokat is bemutathassák. Az Ízek utcájának szervezői is látták mindezt, és ezért hívták meg őket, hogy három napon át mindennap rottyantsák össze bográcsban a részeges nyulat napi több száz adagos tételben, bográcsban.

Forrás: VN

- Óriási megtiszteltetés nekünk ez a meghívás, összehívtam hamar a képviselőket, és közösen úgy döntöttünk, elfogadjuk, elmegyünk egy csapattal, mert ez jó a településnek és Vas vármegyének is – mondta a polgármesterasszony, akit az alpolgármester és a két helyi civil egyesület tagjai is elkísérnek a Budai Várban tartandó főzésre: egy tűzoltó, a baráti kör elnöke és egy tagja, valamint három önkéntes fiatal. Akciójukat Majthényi László, vasi elnök és Marton Ferenc vasi alelnök is támogatja.

Részeges nyúl

Hozzávalók: 2 db nagyobb darabokra vágott nyúl 2 db nagyobb fej vöröshagyma 4 gerezd fokhagyma 25 dkg csiperkegomba 20 dkg füstölt kenyérszalonna 1 dl pálinka, amit a Petőmihályfa településen termett gyümölcsből főzettek 5 dl vörösbor, amely Petőmihályfán a Zártkertben termett szőlőből készült 1 teáskanál kakukkfű 1 mokkáskanál szerecsendió kevés őröltbabérlevél 1 teáskanál őröltkömény 1 mokkáskanál őrölt fehérbors.

A főzés előtt 1 nappal az alábbi ízesítésű pácba forgatjuk a feldarabolt húst: 5 evőkanál étolaj 3 mokkáskanál só 2 mokkáskanál ételízesítő 1 mokkáskanál erőspaprikakrém 2 kanál paradicsompüré kevés őrölt babérlevél 1 mokkáskanál őrölt kömény 1 mokkáskanál fehérbors csipetcukor

Elkészítés: A vöröshagymát lereszeljük, a gombát felszeleteljük és szalonnát apró kockára vágjuk. A bográcsban az apró kockára vágott szalonnát töpörtyűsre pirítjuk, majd kiszedjük és a visszamaradt szalonna zsírban az előpácolt húst egy kicsit megkapatjuk. Amikor egy kissé megpirult tálba kiszedjük és a helyére az edénybe tesszük a lereszelt hagymát, ezt rövid ideig dinszteljük, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a gombát (ha kevés a zsiradék alatta, akkor kevés olajat öntünk hozzá). Pár percig együtt pároljuk a zöldségeket, majd rátesszük a húst és fűszerekkel ízesítjük. 10-15 perc múlva ráborítjuk a pálinkát és lassan adagolva hozzáadjuk a vörösbort, és a sült szalonnát. Fedő alatt 1 óra alatt készre főzzük! Tálalni bármilyen körettel lehet pl.: főtt rizs, héjában sült burgonya, vöröshagymás tört burgonya, kenyér……