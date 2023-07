Szerdán 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, életbe lépett a vörös kód is: a protokoll valamennyi szociális intézmény számára kötelezővé teszi a fedél nélkül élők és a bajba jutott emberek befogadását. Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: Vasban jól működik az ellátórendszer, de ilyenkor fokozottan fontos az egymásra figyelés.

Simon Árpád, az Utcai Szociális Szolgálat munkatársa vizet oszt

Fotó: Unger Tamás

Ha valaki segítségre szoruló embert lát, tárcsázza az ingyenesen hívható 06 80 205 165- as zöldszámot. - Nem lehet elégszer ismételni: kutyát, gyermeket ne hagyjunk az autóban, és ne feledjük, a forró aszfalton való elesés akár égési sérüléseket is okozhat. Ne menjünk el egymás mellett, tragédiákat lehet vele megelőzni! - húzta alá.

Gyakran keresik fel a háziorvosi rendelőt a napszúrás klasszikus tünetegyüttesével - fejfájás, szédülés, hányinger - ezekben a napokban - tudtuk meg Prugberger László háziorvostól, aki szólt arról is: a hőségben fokozott a szervezet só- és vízvesztése, ezért nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás.

Gyakrabban riasztják a mentőket

A kánikulai napokon mintegy 10-15 százalékkal több rosszulléthez riasztják a mentőket, az elmúlt 24 órában országszerte 3447, Vas vármegyében 76 esetet láttunk el - közölte érdeklődésünkre Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője. Hozzátette: Az ájulásos rosszullétek mellett a szívbetegek, idős emberek esetében súlyosabb problémákkal is számolni kell, de a balesetek száma is megnövekedhet. A napközbeni hőség idején könnyű, szellős ruházat ajánlott, de az is fontos, hogy az ember fejét ne érje tartós, közvetlen napsütés. Ájulásos rosszullét esetén legjobb, ha hűvös, árnyékos helyen lefektetjük a segítségre szorulót, hiszen így az átmeneti vérkeringési zavar hamar rendeződhet.

A GYSEV Zrt. naponta 10 és 18 óra között ásványvizet oszt a szombathelyi vasútállomáson. Képünkön Dénes Adrienn kínálja Török Tibort, Kovács Katalin Ágnest és Bodnár Katalint. A hölgyek a dél-dunántúli Kéktúrát vállalták – a hőségből kigyalogolva az erdő hűvösébe mennek

Fotó: Unger Tamás

Még kitart a hőség

Szerdáról csütörtökre érkezhet némi felfrissülés, addig kitart a kánikula és fokozódik a fülledtség - mondta Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai szolgálat helyi észlelője. Fronthatás nincs, de a magas páratartalom miatt még elviselhetetlenebbnek érezhetjük a meleget. A hét második felében csökkenek a maximumok és egyúttal nő a csapadékhajlam. A 10-i forró nap után a hétfői volt a hetedik hőségnap Vasban – behozta magát a július.