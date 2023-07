Megrágta az idő vasfoga a polgármesteri hivatal tetőszerkezetét Csöngén. Bár a gerendák még jók, mind a lécek, mind a cserepek elöregedtek, így a jelenleg is zajló munkálatok során a szakemberek teljesen kicserélik a lécezést, új párazáró fóliát és cserepet kap a tető. A sérült, korhadt szarufákat, egyéb tartóelemeket is kicserélik, amennyiben azok állapota ezt indokolja – tudtuk meg Nyéki Sándortól, Csönge polgármesterétől.

Forrás: VN

Mint azt elmondta, a felújítás kapcsán négy céget kerestek meg árajánlat kéréssel. Három érkezett be hozzájuk, melyből a testület a legolcsóbbat választotta ki. Ennek megfelelően a kivitelezés teljes költsége megközelítőleg 5,5 millió forintot tesz ki.

- Természetesen vannak olyan dolgok, amiért nem fizetünk, mert azt a nézetet vallom, hogy amit meg tudunk oldani helyben vagy magunk is el tudjuk végezni, azért nem kell fizetni. Így én festem le például a külső burkolatként felkerülő hajópadlót. Ez nem csak most van így, hanem mindig – vallja a polgármester. A munkálatok az időjárás függvényében akár heteken belül el is készülhetnek.