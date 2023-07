Bebes István, Körmend polgármestere az átadó ünnepségen hangsúlyozta: Európai Uniós és hazai forrásból a város folyamatosan fejlődik. A fejlesztés egyik kiemelt helyszíne a körmendi Rába-part, amelyhez különös vonzalom fűzi a helyieket és most már a turistákat is. -A Rába-part a megnyugvás, a pihenés, a feltöltődés színhelye. Az önkormányzat azon dolgozott, hogy új tartalommal töltse meg ezt a helyet - fogalmazott a városvezető, majd arra is kitért, hogy a Bárkaház civil kezdeményezésre jött létre évekkel ezelőtt. Később a város megvásárolta az egykori MARC üdülőt, amelyet egy másik forrásból szintén sikerült felújítani, az Ökocentrum átadására a közeljövőben kerül sor.

-Egy turisztikai projekt végére értünk, amelynek segítségével egyrészt a Bárkaháznál, másrészt a strand és a sportpályánál sikerült fejlesztéseket megvalósítani a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. A célunk az, hogy még értékesebbé, még kedveltebbé tegyük a Rába-parti területet - mondta végül a polgármester.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a pályázat részleteiről beszélt. A támogatási összeg - költségnövekménnyel - mintegy 275 millió forintot jelentett a kedvezményezettnek, Körmend Város Önkormányzatának, de konzorciumi partnerként Őriszentpéter is részesült a pályázatól. A támogatásnak köszönhetően Magyarszombatfáról Őriszentpéterre költözhetett az Őrségi Vadászati Kiállítás néhány évvel ezelőtt.

-Körmenden a strand és a sportpálya környékén tereprendezés történt, modern multifunkcionális sportpályát építettek az egykori döngölt pálya helyén, amely alkalmas grundfocira, kosárlabdára, röplabdára és teniszre is. A régi játszótéri elemeket elbontották, helyükre új játszóteret telepítettek, emellett új öltöző és egy akadálymentesített parkoló is készült. A strandnál új padokat, nyugágyakat és kerékpár-tárolókat helyeztek ki, amellett a terület növényállománya is megújult 3455 négyzetméter területen. A Bárkaháznál új öltözőfülke, több piknikgarnitúra, valamint akadálymentesített parkoló is a vendégek rendelkezésére áll. A strandig vezető útszakasz is megújult, csakúgy, mint a Bárkaház kerítése és a vízre szálló hely a folyóparton - összegzett az elnök.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár kiemelte: egy nemzetközi felmérésből az derült ki, hogy a magyarok 59 százaléka nem sportol. -Ez elég drámai szám, tekintve, hogy a finneknél csak 8, a svédeknél 12, a szlovéneknél 25, a cseheknél 26 százalék adott nemleges választ a kérdésre. Ennek - a magyarok szempontjából - nagyon súlyos következményei lehetnek, hiszen az jól látható, hogy a várható élettartam 5,6 évvel marad el az Európai Unió átlagától - fogalmazott az Aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki fő feladatának tekinti, hogy mozgásra, sportolásra bírja a magyar lakosságot.

-A WHO felmérése szerint egészségi állapotunkért az egészségügyi ellátó rendszer 18 százalékban felelős, az életmódunk ellenben 37 százalékban. Mi nem akarjuk megmondani, hogy ki, mit sportoljon, a cél egyszerűen az, hogy mindenki mozogjon. Focizzon, kerékpározzon, kenuzzon vagy amihez éppen kedve van - tette Révész Máriusz, majd azt is hangsúlyozta: Magyarországnak víziturizmus tekintetében kiemelkedő adottságai vannak, a vizek közül az egyik legizgalmasabb a Rába. A Vízivándor tábornak köszönhetően több száz gyerek, fiatal próbálhatja ki egy szezonban a folyót, emellett vannak felnőtt túrázók is, így fontos, hogy korszerű szolgáltatások várják az ide érkezőket. Körmenden egy minden igényt kielégítő megállópontot sikerült kialakítani - zárta szavait.