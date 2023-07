Időben gondoljuk át és válasszuk ki a szabadságunk időpontját. Elengedhetetlen a felettesünkkel és a potenciális helyettesítő kollégáinkkal is átbeszélni egymás elképzeléseit. Gondoljuk át alaposan a szabadságunk idejére eső kötelezettségeinket, és ha kell, időben strukturáljuk át azokat. Milyen feladatok lesznek aktuálisak? Milyen áruk, megrendelések érkeznek, mely ügyfeleket, partnereket, kollégákat kellene felhívni, vagy levelet írni nekik? Milyen számlákat kell kifizetni, milyen adminisztrációs feladatok lesznek aktuálisak? Kikkel kellene személyes találkozót egyeztetni? Milyen értekezletek vannak betervezve? Az átgondolás eredményeképp láthatjuk majd, hogy vannak feladatok, találkozók, amiket más időpontra lehet időzíteni, el lehet halasztani.

Gondoskodjunk a helyettesítésünkről: legyen valaki, aki tartja helyettünk a frontot. A kölcsönösség alapján természetes, ha mi is bevállalunk önkéntes helyettesítést. Az okostelefonok, tabletek, internet világában már könnyen megoldható, hogy pillanatok alatt a szabink alatt is megtaláljanak a munkahelyünkről, éppen ezért egyértelműsítsük a szabadságunk ideje alatti elérhetőségeink módját és idejét. Mindenképpen állítsuk be az automatikus válaszüzenetet a levelezésünkben, sőt, ha lehet az átirányítást is. Az automatikus üzenetben legyen benne, hogy mettől meddig vagyunk házon kívül, vagy nem vagyunk elérhetők, és ki helyettesít, illetve a helyettesítőnkkel milyen formában lehet felvenni a kapcsolatot. Figyeljünk arra, hogy rendezetten hagyjuk a munkaállomásunkat, asztalunkat, irodánkat.