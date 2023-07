Albert Attila, a házigazda település, Magyarszombatfa polgármestereként és fazekasmesterként köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy nagyon sok új arc van a szakmai programon, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve. Külön említette a két néprajzkutató-muzeológust, Nagy Pölös Zoltánt és Nagy Pölös Andreát, akik felkarolták az őrségi fazekasok ügyét, egyúttal a fazekaskultúra fejlődését is támogatták. Simon Attila neve is szóba került, a fotográfus tíz éve követi a fazekasok minden mozdulatát, jelen van minden eseményen. A konferencián tiszteletét tette Németh János, Kossuth-díjas keramikusművész, a Nemzet Művésze, aki néhány napja vette át vasoklevelét azon alkalomból, hogy 65 évvel ezelőtt, 1958-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán. -Az alkotás nemcsak a mesterség, hanem a lélek által is születik - mondta János bácsi, majd mestereit Gádor Istvánt és Boros Miklós méltatta, egyúttal felidézte az 1956-os esztendőt, amikor az Őrségbe érkezett, hogy felmérje az itteni műhelyeket, kemencéket.

- Felmenőim közül többen kályhás- és fazekasmesterséggel foglalkoztak. Nagyapám, Németh Gábor például korának egyik elismert kályhaépítője volt – idézte fel pályája kezdetét Németh János, hangsúlyozva: Ez az alap, erre épített, ezért lett keramikus. - Szeretettel jövök az Őrségbe, ennek a vidéknek lelki gyökerei vannak, minden műhelyben érződik a szellemi örökség, amit kiirtani nem lehet. A szív és a lélek benne van minden tárgyban, minden egyes itt készült alkotásban - tette hozzá.

Kósa Klára keramikus, a Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja szakmai életútjáról mesélt a jelenlévőknek. Pályája a méltán híres Mezőtúri Népművészeti Fazekas Szövetségben indult. Neves művészek, alkotók révén sajátított el mindent, Busi Lajossal, Kun Évával, Gonda Istvánnal együtt kezdte el munkát immáron több, mint ötven évvel ezelőtt. -Az agyag és a festékszag engem még ma is mámoros állapotba hoz - mondta a keramikus, majd zárásként így fogalmazott: A népművészet mindennek az alapja. Aki a múltat nem ismeri, az nem épít jövőt.

A konferencia második részében Kézművesség vagy kézműipar? címmel hallhattak előadást a jelenlévők Kovács J. Attilától, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnökétől és Miháczi Szilvesztertől, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozati elnökétől.