A világ valamennyi kutyafajtája mellett a kilenc őshonos magyar fajta is látható lesz, így a közönség megcsodálhatja többek között a pulit, a komondort vagy éppen a vizslát is. A program részeként kialakítottak egy tanösvényt is, amelyet végigjárva éppen a kilenc magyar kutyafajta mutatkozik be a gyerekeknek, akik végül egy magyar kutyákról szóló könyvet kapnak majd ajándékba. A klubkiállításon az angol pásztorkutyák és a tacskók tekinthetők meg, ez utóbbi fajtát nevezték a legtöbben, a tacskó tekinthető tehát a legnépszerűbb fajtának az idei versenyen. A nemzetközi versenynaptárban szereplő sárvári esemény végén a kiválasztott ebek elismerő oklevelet és serleget kapnak.