A férfiak szerencsésebbek, ha fagyiról van szó?

Domsa Valentin, a Brnói Nemzeti Színházmagyar táncosa szívesen nyaral a Balatonnál, ahol kedvenc fagylaltozója is van Balatonfenyvesen. Szívesen kipróbálja a nagy kedvencek mellett az újdonságokat is, így idén is biztosan megkóstolja majd a Balaton Fagyija győzteseit. A Csehországban dolgozó magyar művész úgy véli, a férfi balettművészek jóval szerencsésebbek a balerináknál, mert könnyebben szabadulnak meg a felesleges kilóktól, ezért kicsit bátrabban ülnek be egy-egy balatoni cukrászda teraszára is.

Brünn Máté, a cseh František Xaver Šalda Színház magyar táncosa nyáron is a mértéktartás híve, ritkán eszik fagylaltot, ugyanakkor szereti a hévizi, keszthelyi, tihanyi, füredi cukrászdák süteménykínálatát. Mint mondta, ő személy szerint a nyári időszakban sem enged meg magának több kalóriabevitelt, mint a színházi szezonban, de akaratlanul előfordulhat, hogy a kevesebb mozgás miatt felszedhet némi felesleget. Máté imádja a Balatont, ezért cseh barátainak is szívesen ajánlja nyári úti célnak a magyar tengert.

Csak egy vámpír tudna ellenállni a balatoni fagyinak

Az idei nyáron a Balatonra készül Kovács Zsolt Vencel, a Litván Nemzeti Balett magyar szólistája is, aki holland, japán, litván, fehérorosz, ukrán és olasz kollégáinak is ajánlotta már, hogy jöjjenek a Balatonra pihenni. Szerinte a balettművészek és a sportolók között nagyon sok a párhuzam. Kimondottan vigyázniuk kell arra, hogy mit és mikor esznek. Ő maga a világ egyik leghíresebb balettművészének, Robert Bolle diétáját követi, aki 48 éves és korát meghazudtoló kondícióban van. A magyar szólista szerint Bolle lehet az egyetlen ember a világon, aki nem csábulna el egy fagyira, ha a Balatonon járna. „A szakma viccesen azt terjeszti a világ lehíresebb táncosáról, hogy a művész már-már gyanús, hogy vámpír, mert életmódjának köszönhetően nem öregszik. Az olasz művész szakmai körökben a leghatalmasabb név jelenleg. Mindenki ölne azért, hogy vele táncolhasson. Néhány hete a világhírű, svájci Béjart Ballettel lépett fel, azzal a társulattal, ahová szeptembertől én is szerződtem. Éppen ezért az idei nyár kulináris szempontból már augusztus elején véget ér és szigorú diétára fogom magam. Ca. egy hónapot töltök Magyarországon. Úgy számolom, hogy ez alatt az idő alatt, azért néhány gombóc fagylalt majd belefér Balatonfüreden és Tihanyban, ahová minden évben elmegyek, ha itthon vagyok”-mondta a külföldön is elismert magyar táncos.

Ezen a héten egyébként több száz kíváncsi táncost láthattunk a Balaton környékén. Ők azok, akik június 26–29. között megrendezésre került Hungarian Balett Grand Prix versenyre érkeztek a világ húsz országából. Kovács Zsolt Vencel szerint ez volt az év egyik legigényesebb művészeti eseménye.

A világhírű Béjart Balletbe készülő magyar táncos úgy véli, hogy az ugyancsak nemzetközi szinten elismert Solymosi Tamásnak, a Magyar Nemzeti Balett igazgatójának van igaza, aki korábban azt nyilatkozta, hogy nagyon fontosak az ilyen nemzetközi megmérettetések, mert a versenyekre érkező nemzetközi közönségnek az események sokat megmutathatnak az ország kultúrájából.