Ez az útlezárás a Kárpáti Kelemen utca és a Bartók Béla körút kereszteződését is érinti.

Kérik, hogy a közlekedők figyeljenek a kihelyezett táblákra, tartsák be a szabályokat és a lezárt területre egyáltalán ne hajtsanak be a zárás teljes időtartama alatt! A gyalogos közlekedés a járdákon továbbra is biztosított lesz.

A lezárás érinti a helyijáratos buszközlekedést is, a Blaguss Agora Hungary Kft. tájékoztatása szerint 2023. július 24-én üzemkezdettől előreláthatólag 2023. július 29-én 8:00-ig a 2A, 2C, 22, 27, 27A, 7H, 29A, 29C autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. A lezárás miatt az érintett vonalakon menetidő-növekedés várható.

További, részletes információk járatokra lebontva, a kijelölt helyettesítő megállókat is jelezve ITT olvashatók.