Puskás Norbert ügyvezető elnök megnyitója után Seregi Benjámin hivatásos halőr kijelölt versenyfelelős vette át a szót, és ismertette a legfontosabb szabályokat. Ezután következett a helyek kisorsolása. A csali- és etetőanyag-ellenőrzésnél a versenybírók mindent rendben találtak, az etetés 9.20-kor, a verseny rá tíz percre, dudaszóra kezdődött. Nem is kellett sokat várni az első kapásokra, amelyek között több amur is volt. Többfajta horgászmódszerrel találkozhattak a versenybizottság tagjai, a népszerű feeder és finomszerelékes horgászat is jelen volt. Voltak, akik kimondottan kis halakra horgásztak, ebből próbáltak aztán minél többet fogni. A verseny elején sikerült akasztani egy mintegy hét kilogrammos amurt Pajtli Tibornak (Spartacus), ami értékes fogás volt a nagy melegben. Várható volt a kánikulában, hogy az amur fog enni a legjobban, akik célzottan ráálltak eme hal horgászatára, azoknak végül meg is hozta a várt eredményt. A verseny végét szintén kürtszó jelezte. A mérlegelés az ifjúsági kategóriában kezdődött, majd a hobbi kategóriával folytatódott. Ahogy haladt előre a mérlegelő csapat, egyre világosabbá kezdett válni a végső sorrend.

Hobbi kategóriában dobogóra állhatott 3. helyezettként: Szabó Gábor (Spartacus HE) 1960 grammal, 2. helyezettként: Töreki Zoltán (Répcelak Városi Bányász HE) 6360 grammal, a verseny győztese pedig Pajtli Tibor (Spartacus HE) lett 13 020 grammal; ő egyébként tavaly is megnyerte a szecsődi versenyt. Pajtli Tibor a verseny után elárulta: a tavaly gyűjtött tapasztalatok alapján idén már kifejezetten amurra horgászott. Csaliban tigrismogyorót és kukoricás etető anyagot használt. Hobbi ifjúsági kategóriában 3. helyezést ért el Hajós Áron 720 grammal, második lett Bálint Dávid az 1020 grammos fogásával, a dobogó legfelső fokára pedig Bálint Zsolt állhatott, az ő szákja 1460 grammot nyomott. Mindhárom fiú a Körmendi Munkás HE Tagja. A kupákat, okleveleket és a Garbolino-Tacklebait ajándékutalványokat Puskás Norbert és Seregi Benjámin adták át.