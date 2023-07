Ő mégsem ezekre az eredményekre a legbüszkébb, hanem azokra a megtartó közösségekre, amelyek körülveszik és támogatják útja során. Nyolcéves korában húsvéti ajándéknak indult, mára Molnár Dávid legnagyobb szenvedélye lett az íjászat, azon belül is az ősi magyar harcmodorra oly jellemző lovasíjászat. Dávid jánosházi otthonában fogad minket. Míg a lovát, Columbót felszerszámozza, felidézi, hogyan is vált lovasíjásszá. – Gyerekkoromban nagyon szerettem csúzlizni, nyilazni. Osztálykirándulásokon, a várak közelében, míg a többiek csecsebecséket vettek a zsebpénzükből, én azt figyeltem, hol lehet nyilazni. Egy hosszabb kihagyást követően 2007-ben látogatott el először Kaposmérőre, a Kassai-völgybe, ahol egy barátja ajánlására szeretett volna íjat venni. Ott találkozott először testközelben a lovasíjászattal. – Láthattam Kassai Lajos Sárkánytánc című bemutatóját, amiből számomra abszolút érezhető volt a lovasíjászat lényege. Az, hogy a lovas találkozik önmagával, a határaival. Annyira megfogott ez a bemutató, hogy éreztem, ezen az úton kell elindulnom. Természetesen ló is kell a lovasíjászathoz.

Kertán 2010-ben az egykori military olimpikon, Cseresnyés László kezdett el vele és az ottani csapattal foglalkozni. Ott ismerkedett meg a lovával, akit (igen: akit) 2013- ban vitt haza Jánosházára. Kezdetben az íjászatot és a lovaglást külön tanulta: előbbit autodidakta módon, internetes videók alapján, utóbbit Kertán. Fejben rengetegszer elképzelte, milyen lehet a kettő együtt, végül öt év után lehetőséget kapott, hogy ki is próbálja. Hamar rájött: nem elég jól lőni és lovagolni, a kettőt össze is kell csiszolni. A hazai lovasíjászat központja a harcművészeti iskolaként működő Kassai Lovasíjász Iskola, amelynek nyolc törzse van jelenleg Magyarországon. Dávid fontosnak tartja, hogy lovasíjászként az iskola tagja legyen, hiszen, mint mondja, a különböző vizsgák, mint a tantárgyak, más-más dolgokra tanítják meg a sportolót.