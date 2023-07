A polgármester, Péter-Kovács Kitti is várandós, kisfiát, Áront augusztus nyolcadikára várja. A szülést illetően valószínűleg ő lesz az első a sorban, aztán követik a többiek is: Kovácsné Péter Franciska, Horváth-Bertai Alexandra, Gérnyiné Tolnai Renáta és Hegyi Flóra. Az igencsak boldog hölgykoszorúval Őrimagyarósd egyik legszebb helyén, a rendezvénypajtánál találkozunk.

Kora délután van, harminc fok fölötti a hőmérséklet, magas a páratartalom, ennek ellenére mindannyian mosolygósak, sőt nagyokat nevetnek. Nincs panaszuk, néha a lábuk megdagad, de ezt a hőség teszi. Péter-Kovács Kitti férjével éppen a napokban költözött be új otthonába. Azt mondja, most megnyugodott: az új házba érkezhet az új családtag.

– Nincs három hetem a szülésig, így a főállásban végzett bérszámfejtői munkámat már nem csinálom, de a polgármesterséggel más a helyzet: azt viszem a jövő júniusi önkormányzati választásokig – mondja a polgármester, aki várhatóan először hozza világra gyermekét a falu öt kismamája közül.

Pontosabban nem is öt, hanem hat, de hogy ki a hatodik, egyelőre nem tudják, csak hallottak róla. Kovácsné Péter Franciska – akit mindenki csak Fáninak hív – augusztus 28-ára van kiírva, neki is kisfia lesz, úgy hívják majd, hogy: Kovács Olivér Zoltán. Horváth-Bertai Alexandra a 33. hétben jár, szeptember tizenegyedikére várja kisfiát, akinek már a neve is megvan: Somának fogják hívni a család első gyermekét.

– Őrimagyarósdi vagyok, a férjem veszprémi, de örömmel költözött ide, most már olyan, mintha mindig is itt élt volna – teszi hozzá a leendő anyuka. Gérnyiné Tolnai Renáta nem tősgyökeres őrimagyarósdi, férje révén került a faluba Magyarföldről. Reni a huszadik hétnél – terhessége felénél – tart, még nem tudja biztosan, hogy kislányt vagy kisfiút hord-e a szíve alatt.

– Az orvos így fogalmazott: úgy tűnik, fiú, de azért ezt ne vegyem száz százalékra, úgyhogy egyelőre még bizonytalanok vagyunk – mondja. Hegyi Flóra 2024 januárjának elejére várja első gyermekét. – Szüleim harminc éve költöztek Őrimagyarósdra, de én már itt nőttem fel a falubeliekkel, úgy érzem, ide tartozom, nem is akarok elmenni innen. A férjemmel tavaly házasodtunk össze, 16 hetes terhes vagyok. Január negyedikére vagyok kiírva, azt még nem tudjuk, hogy kisfiunk lesz vagy kislányunk – mondja Flóra, aki esküvők szervezésével és szálláskiadással foglalkozik a családi vállalkozásban, ügyvezetőként.

A hölgyek közül ketten Zalaegerszegen, ketten Szombathelyen szülnek majd, egyikük pedig Budapesten szeretné világra hozni első gyermekét.