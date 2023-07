A gyermekek két turnusban érkezhettek az állatvédő táborba, az előző héten a kisebbeket, míg ezen a héten az idősebb korosztályt várták – tudtuk meg Viszket-Németh Zsuzsannától, aki azt is elmondta, az idei a harmadik év, amikor az állatvédő egyesülettel közösen szerveznek tábort. A reggeli, délelőtti program mindig a menhelyen élő állatok gondozásáról szól: három csoportban segítenek, van, aki a kutyákat, van, aki a macskákat, mások a kölyköket gondozzák. A délelőtt fénypontja, amikor meg is lehet simogatni őket – vallják a gyerekek. Délutánonként kézművesfoglalkozásokat tartanak, de vendégelőadók is érkeznek hozzájuk, idén például állatorvosok beszéltek az iskolásoknak a chipek és oltások fontosságáról, de a kis érdeklődők szívhangot is hallgathattak a Noé Állatambulancia rendelőjében.

Egy kutyakozmetikustól pedig az állatok szőrének, bőrének gondozásáról hallhattak. Egy kirándulós napot is szoktak tartani, amikor a kercaszomori lovas tanyára utaznak el, ahol a lovakkal kerülhetnek közelebbi kapcsolatba. Az „ismerkedés” nem a lovaglás irányából közelíti meg az ember és az állat kapcsolatát, sokkal inkább a lovakkal és az ott élő más háziállatokkal való helyes bánásmód felől. A legtöbb gyermek Szombathelyről és vonzáskörzetéből érkezett a táborba, többen már nem először jártak ott, sokan pedig abban is biztosak, hogy jövőre is visszatérnek – nyugtázták a zárónapon.