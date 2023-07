– Ausztriában, Innsbruckban születtem, de szüleim szívből magyarok voltak. Gyerekkorom óta két nyelven beszélek. Édesanyám egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy gyermekeit magyarnak nevelje. Fiatal koromban sokat jártam Magyarországon, majdnem minden nyarat a Balatonnál töltöttem, de gyakran megfordultam Miskolcon és Budapesten is. Ezt édesanyám minden téren támogatta. Magyarul is érettségiztem Burg Kastelben. Mindig érdekelt a magyar nyelv, a kultúra és a történelem is mindig fontos volt számomra – mondta Boldizsár Gábor, aki az egyetem befejezése után Ausztriában dolgozott.

Egy eseményen találkozott Mag. Michael Pawellel, aki megkérdezte tőle, beszél-e magyarul. Miután igent mondott, megkérte, hogy mint közgazdász segítse őt egy általa tervezett magyarországi leányvállalat létrehozásában. Amikor ugyanis az osztrák tulajdonos megtudta, hogy a szentgotthárdi Opel-gyárban nagy igény lenne csomagolóanyagokra, úgy döntött, céget alapít a városban.

– Nekem nagyon tetszett ez a kihívás, ezért nem sokat gondolkodtam, elfogadtam a felkínált lehetőséget. 2011- ben alapítottam a csomagolóanyag-gyártó céget, 2012. április elsején Szentgotthárdon a selyemgyár csarnokában kezdtük az operatív gyártást tizenkét emberrel. Ekkor 1400 négyzetméteren dolgoztunk. Ma több mint hétezer négyzetméteren végezzük a munkát, jelenleg 38 munkatárssal. Elsősorban a Magyarországon működő nemzetközi cégeknek szállítunk csomagolóanyagot, de vannak partnereink Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban is. A sikerünk titka a magas minőség és a pontos szállítás, amiből nem engedünk – teszi hozzá a közgazdász.

Megtudjuk: az anyacég idén ünnepli alapításának 125 éves évfordulóját. A cég központja Bécsben van. Ezenkívül telephelyet működtet Grazban, Csehországban és Szlovákiában is. A szentgotthárdi leányvállalat önállóan működik, de speciális igények esetén természetesen tud támaszkodni az anyavállalatra is. Michael Pawel – a vezérigazgató – is mindig segít, ha szükség van rá.

– A ládákat, raklapokat, nemcsak gyártjuk, hanem meg is tervezzük, legyen szó nagyobb mennyiségről vagy csak egy-két darabról. Ennek az a jelentősége, hogy mi már eleve úgy készítjük a terveket, hogy – ismerve a technológiánkat – azokat le is tudjuk gyártani. Vannak különleges igények is. Nemrég egy 15 tonnás marógépet csomagoltunk, amit Indiába vittek repülővel. A ládák elkészítése minden dimenzióban lehetséges, többek között 15 méter hosszúságban is, ilyen méreteknél lényegesek a statikai számítások. A nagy cégek ezt szívesen fogadják, mert mindig naprakészen tudjuk az innovatív termékeket is csomagolni. Felkészültségünk üzemen kívüli csomagolásokra is kiterjed – tájékoztat Boldizsár Gábor, majd folytatja:

– Amikor Magyarországra jöttem, eltökélt szándékom volt, hogy magyar embereket foglalkoztatok és magyar alapanyagokat használok. Ez utóbbi sajnos csak részben sikerült. Sokáig kerestem olyan magyar céget, amelyik megfelelő minőségű fát szállít, ezzel arányban álló árat számít fel. Sajnos, ez nem sikerült, így Magyarországról csak részben veszünk alapanyagot. A fa és a karton nagy része Ausztriából és Németországból érkezik. A kérdésre, miszerint vannak-e további fejlesztési tervek, Boldizsár Gábor így válaszol:

– Úgy gondolom, elértük az optimális nagyságrendet, a termelés összhangban van a megrendelésekkel. Ez persze nem jelenti azt, hogy további partnerek fogadására nem lenne kapacitásunk. Azt azonban látni kell, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem egyszerű, nagy a bizonytalanság. Amíg korábban tudtunk kötni hosszabb távú szerződéseket, most ezek sokkal rövidebb időre szólnak. Figyelmeztető jel az is, hogy 35 százalékkal estek vissza az osztrák megrendelések, remélem, hogy ez a helyzet csak átmeneti. Szerencsére ez Magyarországra még nem jellemző.