Mint arról korábban írtunk: dr. Szendrő-Németh Tamás július 15-én e-mailben fordult a szombathelyi önkormányzati képviselőkhöz, városvezetőkhöz, miután a belvároshoz közeli, 1,2 hektáros területre a Vasivíz Zrt. adásvételi előszerződést kötött egy magánszeméllyel. Többen felháborodtak miután kiderült: sportpályákkal és 1200 négyzetméternyi épülettel együtt nem csak hogy eladnák, hanem mindössze nettó 221 millió forintért (négyzetméterenként mintegy 23 ezer forintért) értékesítenék a szombathelyi ingatlant. A civil blogger az ügy kivizsgálását szorgalmazta.

Önkormányzati képviselőként Czeglédy Csaba folytatott egy vizsgálatot – ennek részleteiről a politikus közösségi oldalán számolt be szerdán, és még csak utalást se tett Szendrő levelére. Összefoglalóan azt közölte: „(...) a Vasivíz Zrt. erősen vitatható jogi álláspontot alakított ki, súlyos hiányosságára derült fény, azonban mégis törvényesen járt el, mert az érintett ingatlan vonatkozásában tartalmilag megvalósult a versenyeztetés: két értékbecslés készült, nyilvánosan meg lett hirdetve 28 napon át, bárki szabadon ajánlatot tehetett” - írta.

Czeglédy tájékoztatása szerint a Vasivíz Zrt.-nek jelenleg nincsen az ingatlanvagyon értékesítésére vonatkozó eljárásrendje, versenyeztetési szabályzata. „Ez súlyos hiányosság” – tudatta a politikus, aki ezt jelezte Nemény András polgármesternek is. A következő szombathelyi közgyűlésen így határozati javaslat kerül a képviselők elé arról: valamennyi önkormányzati tulajdonú társaságnál, ahol nincsen versenyeztetési szabályzat, azt dolgozzák ki és alkalmazzák majd.

Czeglédy szerint az ingatlaniroda a termálfürdő területét május 4. és 31. között meghirdette egy ingatlanforgalmazó honlapon, a hirdetés pedig 5 napig azt követően is kint volt, hogy arra érvényes ajánlat érkezett. A politikus arról is írt: „Öt konkrét érdeklődő volt, ők a helyszínen is megtekintették az ingatlant, ketten részletes tájékoztatást kértek, egy érdeklődő tett konkrét ajánlatot. Végül ő lett a nyertes vevő. Állításait dokumentumokkal az ingatlaniroda igazolta” – olvasható a szerdai posztban. „Mindezekből az következik, hogy bár a Vasivíz Zrt. akarata nem terjedt ki arra, hogy versenyeztetés útján legyen értékesítve az ingatlan, a versenyeztetés tartalmilag mégis megvalósult az ingatlaniroda tisztességes eljárásának köszönhetően. Ezért a Vasivíz Zrt. törvényesen járt el álláspontom szerint” – fejtette ki Czeglédy Csaba.

Vegyes fogadtatás kísérte a városvezetéshez közel álló politikus ügy kivizsgálására vonatkozó bejegyzését. Az egyik civil kommentelő azt írta: „Az értékbecslésekre hivatkozni, mint a tiszta verseny egyik biztosítékára, amikor az eddigi licitek után több esetben is dupla áron keltek el ingatlanok, eléggé érdekes. A meghirdetés is olyan lehetett, ami érdekes. Gondolom a városi hirdetőtáblán kívül az ingatlan.pont.com felülete a széles körű elérhetőség, miközben a város polgármestere fizetett hirdetésben promotálja hetekig a SUP versenyt…”- írta, majd utalt arra is: az nem verseny, ha egy website-on két hétig meghirdetnek valamit.

Horváth Gábor önkormányzati képviselő szintén hozzászólt a bejegyzéshez: „Verseny? Itt érdemi verseny nem volt. 215-220 millió forintra becsülték az ingatlant, a vevő 221 millió forintért vette meg” – fejtette ki véleményét. Czeglédy minderre úgy reagált: „tartalmilag a verseny megvalósult, aztán most, hogy ügy lett belőle, lesz majd versenyszabályzatuk – 30 év késéssel”.

A termálfürdő területének tervezett eladása kapcsán korábban lapunk is megkereste az ingatlanközvetítő irodát. Július elején szerkesztőségünkkel azt közölték: „A szóban forgó és hasonszőrű ingatlanok a legritkább esetben kelnek el webes hirdetési felületen. Jellemzően kapcsolati tőkénket és kereső ügyfél adatbázisunkat aktiváljuk”. Hozzátették azt is: „Az ingatlant már nem áruljuk, mivel el lett adva”.

Értesüléseink szerint a Vasivíz Zrt. június 6-án írta alá az előszerződést a magánszeméllyel, akinek helyébe vevőként egy harmadik személy (egy gazdasági társaság) léphet, azzal kötik meg a végleges szerződést majd 60 napon belül. Várjuk a további fejleményeket is, hiszen dr. Szendrő-Németh Tamás a Vasivíz Zrt. valamennyi igazgatójának, könyvvizsgálójának, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjának elküldte az ügy törvényességi és gazdaságossági(!) kivizsgálására vonatkozó kérelmét, egyben szorgalmazta, annak lezártáig ne írják alá a cégnél a végleges adásvételi szerződést.

