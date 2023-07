Mint arról korábban írtunk: dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger szorgalmazott vizsgálatot, miután kiderült, nettó 221 millió forintért adnák el a termálfürdő területének egy részét, rajta sportpályákkal és 1200 négyzetméter épülettel, az előszerződést egy szombathelyi magánszeméllyel értesüléseink szerint már júniusban aláírták.

Beszámoltunk arról is: a több, mint 6 milliárd forintos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba folytatott képviselőként egy vizsgálatot, annak részleteit közösségi oldalán osztotta meg.

A politikus bejegyzését vegyes fogadtatás kísérte, komoly vita bontakozott ki, ennek során írta Czeglédy az egyik kommentelőnek: „ez a Szendrő nevű séi blogger dumája…meg ne hatódjak már, hogy saját szórakoztatásukra kialakítottak pár pályát közvagyonnak minősülő területen, majd azt ingyen használták mivel az ingatlan nyilvánosan meg volt hirdetve, a séi blogger is adhatott volna rá árajánlatot”. A politikus sarkos kijelentésére többen felkaphatták a fejüket.

Összefogás eredményeként jöttek létre a sportpályák

Kolesánszky György sportszervező volt az, aki Szendrő-Németh Tamásnak először beszélt a nyilvánosság előtt a termálfürdő területének tervezett eladásáról. Megválaszolatlan kérdés marad: vajon tudnának-e ma a szombathelyiek a Czeglédy szerint törvényesen, nyilvánosan, versenyeztetéssel zajló értékesítési procedúráról, ha a civil blogger nem osztja meg azt a videót….

A sportszervező most Czeglédy Csaba fenti hozzászólására reagált hosszú bejegyzésben. Emlékeztetett: 2018-ban összefogás keretében valósították meg a strandröplabdapályákat. Minden évben négy strandröplabda bajnokságot szerveznek, ahol átlagban 20-20 csapat vesz részt, emellett strandtenisz bajnokságnak is helyet ad az eladni kívánt terület.

„A rengeteg szombathelyi versenyző mellett idén Sopronból, Zalaegerszegről, Veszprémből, Lentiből is jöttek játékosok az országosan ismertté vált rendezvényeinkre, akik természetesen mind teljesárú belépőt fizetnek a Termál részére (tehát nem ingyenesen használják!), kísérőkkel együtt ez versenyenként átlagban 200 belépőt jelent. Tekintettel arra, hogy a szervező gárda nyugdíjasokból áll, sajnos aktívan már nem tudunk részt venni a bajnokságban, nekünk a sportoló gyerekek öröme jut az Ön által írt ,’saját szórakoztatásunk’ keretében osztályrészül, amivel tökéletesen elégedettek vagyunk!” - írta Kolesánszky György. Rámutatott arra is: a termálfürdő valamennyi fizető vendége használhatja a prémium minőségű pályákat.

Ki látta az állítólagos nyilvános hirdetést?

„Az állítólagos nyilvános hirdetésről se bennünk, se az ismeretségi körünkbe tartozó építési vállalkozókat nem tájékoztatta senki, még akkor sem, amikor idén közölték, hogy el akarják adni a területet” – hívta fel a figyelmet a sportszervező, hozzátéve: „Az általunk ismert vállalkozók az ár hallatán nevetve mondták, hogy ennek legalább a dupláját adták volna érte, ha bárki látta volna az állítólagos hirdetést”.

A sportszervező azt a kérdést is feszegette: Czeglédy Csaba vizsgálata során „ellenőrizte-e, hogy az értékbecslés tartalmazta-e a területen található több mint 1200 négyzetméteres területű épület, aszfaltos, bekerített kosárlabdapálya, lábteniszpályák, és a szintén több millió forintból megvalósított strandröplabdapályákat, továbbá ezeknek a telek eladását követően történő, a cég által viselt áthelyezésének költségét? Vizsgálta-e azokat a jelentős költségeket, amelyek abból fognak a Vasivízre hárulni, hogy az épület eladását követően az uszoda épületében kell kialakítani öltözőket, WC-t, raktárat, iroda helyiséget, amik eddig az épületben működtek? Ezen többlet költségek hány milliót fognak kitenni, és így is megmarad-e az értékbecslésben írt összeg a cég részére?” - fogalmazott a sportszervező. Kérdéseire azonban egyelőre nem kapott választ. Czeglédy ugyanakkor azt közölte: „nincsen szakmai kompetenciám egy értékbecslés felülvizsgálatára, azonban laikusként azt gondolom, hogy a területnek van értéke, a rajta lévő sportpályának nincsen, már csak azért is, mert el lesz - sajnos – dózerolva”.

Mennyire értékelték a sportpályákat?

Az nem derült ki a posztból, hogy honnan ilyen „jól értesült” Czeglédy Csaba. A nyilvánosság csak annyit tud: prémium nyugdíjasotthont terveznek a területen, így ha az adásvétel a kialakult botrány ellenére mégis megvalósul, és a lakóotthon felépül, a pályákon a fizető fürdővendégek helyett a gazdag nyugdíjasok is strandteniszezhetnek, sportolhatnak kedvükre. Így joggal merült fel a kérdés: mennyire értékelték a sportpályákat az ingatlan értékbecslése során? Talán a Szendrő-Németh Tamás által a Vasivíz Zrt. igazgatóinál, könyvvizsgálójánál, felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjainál kért vizsgálat során erre is fény derülhet.

Eközben már több, mint 330-an írták alá azt az online petíciót, amiben kiállnak a termálfürdő területének megóvása mellett: az maradjon közvagyon! - kérik.

