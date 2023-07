A budapesti Domonkos Pál Péter Általános Iskola felsőtagozatosai amint birtokba vették az Országos Erdészeti Egyesület sátrait a vasvári kempingben, azonnal útra keltek, hogy bejárják a környék látnivalóit - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Közösségi oldalán.

A Feneketlen tó félszigetén Varga Péter ökoturisztikai csoportvezető, a kígyókirály legendájáról mesélt a táborozóknak. Ezután a Szentkúti kápolna és búcsújáróhely felé vették az irányt a vándorok, akiknek itt a millió szúnyog jelentett csak kihívást. A diákok hallhattak a hely növény- és állatvilágáról, a kegyhely legendájáról, és a térség történetéről. A csoport túravezetője, Umführer Szilvia osztályfőnök és testnevelő tanár szerint az erdei vándortábor digitális detoxikáló, a gyerekek itt kiszakadnak a digitális világból, nem nyomkodják a telefonjaikat, hanem a városi komfortzónájukon kívül közösségi élményekkel kovácsolódnak össze. Imádnak a szabadban játszani, ismerkednek a természettel. Úgy fogalmazott: igazán szép küldetés számára, hogy átadja diákjai számára a túrázás szeretetét.

A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola csoportja a Jeli Arborétum szépségeivel ismerkedett. Természetesen gyalog jöttek az oszkói szőlőhegyen lévő táborhelyről. A csapat nagy része már tavaly is részt vett az erdei vándortáborban, akkor a Pilisben jártak, most a Vasi Hegyhátra jöttek. Pipicsné Diós Szilvia osztályfőnök, túravezető a tábor eddigi programjait sorolja: a kezdeti hűvösebb időben esőkabátos ismerkedős játékkal indítottak, majd a vasvári helytörténeti múzeumban jártak, ahol többek között maketten látták a Vaskaput, amelyet aztán a valóságban is megnéztek. Az első, bemelegítő túra 16 km-es volt. A szálláshely melletti hatalmas réten métáztak, ez a régi ütős labdajáték nagyon tetszett a gyerekeknek. A Jeli Arborétum Ambrózy-kilátóját alkalmi színpaddá változtatták, megelevenítették Piroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe, valamint Hamupipőke történetét. Végig járták a lombkorona tanösvényt, a Hétforrás szurdokát és a bambuszerdőt. A diákok nagyon szeretik ezt a tábort, mert rendkívül jó hangulata van. A gyerekek hátizsákjában természetesen ott van a mobiltelefon, de itt nincs szükségük rá, nem is használják. A kísérők viszont dokumentálják az eseményeket, és a szülők naponta kapnak képes beszámolót gyermekeik programjáról.

A környezettudatos szemléletet erősítő Erdei Vándortábor Program a Kormány támogatásával, az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával, az állami erdőgazdaságok szervezésében valósul meg - derül ki a Szombathelyi Erdészeti Zrt. beszámolójából.