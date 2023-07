Óriási megtiszteltetésként élte meg Glavanics Krisztina, hogy Muraszerdahely díszpolgárává választották. A Horvátországban fekvő város és Narda lassan 30 éve ápol testvértelepülési kapcsolatot - erről is kérdeztük a vasi polgármestert a Közéleti kibeszélő podcastműsorában. Mint ahogy arról is, Ausztriában ő az első nő, aki ilyen szintű egyházi megbízást kap: az Eisenstadti Egyházmegye püspökének felkérését elfogadva szeptember 1-jétől a horvát és magyar vikariátust irányíthatja. Narda polgármestere a faluban zajló, csapadékvízelvezetést javító beruházásról és a közeljövőben tervezett közösségi programokról is szólt.