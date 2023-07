– Az esemény egy országos rendezvénysorozat része – nyilatkozta Nagy Krisztina szervező, a Hegypásztor Kör munkatársa, aki elmondta: A élménynap egy tíz részből álló országos programsorozat egyik állomása, amelyet a Magyar Natúrparkok Szövetsége és az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ koordinál. A cél megismertetni a helyi és távolabbról érkezőkkel a natúrparkok épített és természeti, környezeti értékeit. Az aktív családi napot ennek szolgálatába szeretnék állítani. A kínálatban szerepel például kerékpáros túra, amely a szőlőhegyek világával ismerteti meg a résztvevőket. A 25 kilométeres kerekezés egyik célállomása az oszkói szőlőhegy lesz, a másik pedig az olaszfai Kneipp Vizesház. – Kínálunk egy húsz kilométeres gyalogtúrát a Csehi határában található Csehi Csodás tanösvényre is, ahol a szilvást, a medvehagymást, a fenyvest, a gesztenyefákat, a kankalinost fedezhetik fel a látogatók és helyi termékekből is kóstolhatnak majd – sorolta Nagy Krisztina.

Két keréken is felfedezhető a szőlőhegyek világa

Forrás: Hegypásztor Kör

A túra végállomása Csehimindszent lesz, ahol Mindszenty József szülőházát tekinthetik meg a résztvevők. Egy kisebb, öt kilométeres séta a Varázskertbe vezet majd a családi napon. A közel százhektáros növénygyűjteményben a nyári virágzásban lévő hortenziák, a vörös és fehér tavirózsák csodálhatóak meg többek közt. – E-roller-túra is szerepel az ajánlataink között. A 14 kilométeres út célállomása az alsóújlaki Őshonos Állatpark. A túrázók a többi közt szürke marhával, bivalyokkal, őshonos magyar rackákkal, mangalicákkal találkozhatnak a kiránduláson – ismertette a szervező. Aki viszont maradna helyben, az a Jeli Arborétumban is talál majd szabadidős elfoglaltságot. A programok közt szerepel helyitermék-vásár, kézműveskedés, lovaglás, íjászkodás, karate, kutyás ügyességi bemutató, arcfestés és lufihajtogatás is. – A környezettudatosságra ugyancsak figyelünk szombaton. A kézműves foglalkozásokon természetes anyagokkal dolgozunk, textiltáskát, kispárnát, kavicsot festünk, rovarhotelt készítünk – emelte ki a szervező, aki arra is számít, hogy a környezettudatosság jegyében saját kulaccsal érkezik mindenki és a vendégek a szelektív szemétgyűjtőket is használják majd.