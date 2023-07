„Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2023. július 10-én, az esti órákban, a Celldömölk és Mersevát közötti útszakaszon. Egy merseváti lakos személyautóval közlekedett Celldömölk felől Mersevát irányába. Haladása során elvesztette uralmát járműve felett, letért az úttestről, egy fának ütközött, majd a vízelvezető árokba csapódva állt meg. A balesetben a sofőr könnyebben megsérült” – szól a komor rendőrségi hír.

Az autót egy 21 éves merseváti lány vezette.

- Este hét óra körül Sárvárról tartottam hazafelé, már majdnem otthon voltam, amikor egy kamion nagyon is bejött a felezővonalhoz – idézte fel a történteket. – Rettentően esett az eső, lehúzódtam az út szélére, de ott megcsúszott az autóm. A következő képem, hogy sokan vannak körülöttem és azt kérdezik, hogyan vagyok. A segítségükkel saját magam kitudtam szállni az autóból. Egy másik lánynak megadtam édesanyám telefonszámát, ő hívta fel anyut. Nem tudok eléggé hálás lenni nekik! Sokat köszönhetek az ismerőseimnek is, ők segítettek elvontatni az autót. Többen még most is érdeklődnek, miként vagyok.

Forrás: VN

- Ahogy megmondták a telefonban, mi történt, fel sem fogtam, csak akkor tudatosult bennem, hogy baj van, amikor meghallottam a lányom hangját – mondta Molnár Ildikó. – Sokkos állapotban azonnal a helyszínre rohantam. Láttam, hogy Liza jól van, megöleltük egymást. Éreztem, az édesapja odafentről vigyázott rá. Hét hónapos várandós voltam, amikor a párom elhunyt. Sajnos, nem ismerhették egymást.

A mentők azt mondták Lizának, tényleg valamiféle isteni csoda, hogy az autója totálkárosra tört, de neki a zúzódásokon kívül nem lett komolyabb sérülése. A helyszínen az egyik ujját kellett ellátni. A biztonsági övet használta, a légzsákok is kinyíltak. Ez a hétfői nap a második születésnapja lesz számára. Másfél éve vezet, úgy érzi, egyelőre nem tud autóba ülni.

– Édesanyám a testvéreimmel erősnek nevelt bennünket, így a mostani helyzeten is együtt, összefogással túlleszünk – jegyezte meg végül Liza könnyes szemmel, elcsukló hangon.