A vármegyeszékhelyen és az egyik körmendi cukrászdában érdeklődtünk arról, hogy az emberek mennyire vevők az új ízekre. Szombathelyen van Pál Judit cukrászdája, tizenkétféle fagylalt van náluk a kínálatban, ezeket impozáns retró pultnál – tégelyből – adja a vendégeknek Csitkovics Eszter, a cukrászda munkatársa. – A fagyaltjaink régi, hagyományos eljárással készülnek, nincs bennük semmiféle mesterséges adalékanyag, csak tejszínnel, tojással, gyümölcsökkel, cukorral és csokoládéval dolgozunk. Vannak hozzáadott cukor nélküli fagylaltjaink is, általában 3-4-féle, áfonya, étcsokoládé, mangó és vanília. Minden évben megtalálhatók nálunk a különleges ízek is: korábban nagy népszerűségnek örvendett a sörfagylalt, tavaly kovászos uborka ízű fagyit kínáltunk, ezt idén is tervezzük – mondja Pál Judit üzlettulajdonos, aki úgy tapasztalja: az extrém ízek megosztóak, de a többség ki meri próbálni ezeket is. Különösen a fiatalok bevállalósak, várják, igénylik az újdonságokat, de az idősebb generáció azért még mindig a retró ízekre esküszik. A csokoládé-, a vanília- és a gyümölcsfagyi örök sláger. A puncsot is keresik, de Juditéknál ez fehér színű, nem rózsaszín, nem használnak ugyanis mesterséges színezőanyagot.

Fotó: Jámbori Tamás

– Fazekas Ádámmal, az elmúlt év világbajnok fagylaltkészítőjével kapcsolatban vagyunk, Frutta di Pistacchio nevű – enyhén sós pisztácia ízű, tonkababos málnaszós - szal és ropogóssal megbolondított – fagyija nálunk is kapható. Ádám a mi fagylaltmesterünk, cukrászdánkban az ő fagyijait lehet megkóstolni.

Pappné Horváth Ildikó cukrászmester Körmend belvárosában üzemeltet cukrászdát, az üzlet családi vállalkozás, még szülei alapították 1981-ben. Fagyival indultak annak idején, ami hagyományos eljárással készült akkor is, ma is. – Amikor a szüleim megnyitották a cukrászdát, töméntelen mennyiségben fogyott a fagyi, hosszú sorok kígyóztak az üzlet előtt egészen a gazdaboltig. Hatféle fagyi volt a napi kínálatban, a legnépszerűbb ízek a csoki, a vanília, a citrom, a málna, az eper és a puncs voltak, a repertoár gyakran kiegészült karamellel és barackkal is. Álló, fedett tégelyekben tároltuk a fagylaltot, ezek ma már retrónak számítanak az üveges pultok mellett – mondja Ildi, aki kitanulva a szakmát, idővel bővítette a kínálatot: a klasszikus ízeknek mindig helye van a pultban – hangsúlyozza, majd hozzáteszi: gyakran van náluk raffaello, cappuccino, kávé, stracciatella, Kinder Bueno vagy valamilyen kekszes variáció.

Képünkön: Csitkovics Eszter

Fotó: Szendi Péter

Ildi maga kísérletezte ki a Batthyány-fagylaltot, ez kizárólag náluk kapható: a mascarponés alapra szedres-málnás réteg kerül, a tejes és gyümölcsös fagyi ötvözete ez, amit nem volt egyszerű összeállítani. Az Őrség zöld aranya nevű országtorta is ihletője volt egy fagyinak, ezt a tökmagolaj és a málnaöntet teszi különlegessé.

– Korábban egy körmendi rendezvényen különböző népek ízeit kellett megjelenítenünk, így kikísérleteztük a németekhez kötődő sörfagyit, a franciákhoz kapcsolódó levendulát és a csehekhez passzoló marlenkát. A tapasztalat összességében az, hogy a vásárlók nagy része a klasszikus ízek mellé második vagy harmadik gombócnak választ valami különlegeset – mondja Ildi, aki a lecsós, tejfölös-sajtos lángos vagy szarvasgombás fagylaltízeket kissé elrugaszkodottnak tartja, de biztos benne, hogy vannak, akik örömmel kipróbálják ezeket az igazán különleges zamatokat is.