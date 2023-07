Gyönyörű környezetben, Szalafő Kömpének nevezett részén, a kilátó alatti völgyben készül a látványosság, amelynek alkotója, Milkovics Jenő fafaragó mester évekkel ezelőtt Baranyából költözött Velemérre. Több munkája látható Szalafőn, ő készítette a Kömpe szeme kilátót, az Életfát és a helyi utcabútorokat. A mostani projekt Lugosi Arnold polgármester régi vágya volt – most megvalósulni látszik. Sőt már a célegyenesnél tart. – A Fekete-tó létező hely, Farkasfa, Orfalu és Szalafő határán fekszik, mindegyik település magáénak érzi, nem veszünk össze azon, hogy kié. Egy biztos: volt egy történet, a Fekete-tó legendája, amelyet a környéken mindenki ismer, igaz, több változatban. Az egyik szerint egy leány nem ért oda időben a templomba, ezért szégyenében elkezdett sírni. Annyi könnye lett, hogy elsül - lyesztette a templomot.

Forrás: Szendi Péter

A másik változat – amihez kapcsolódóan egy rockopera is született – egy leányról szól, aki egy gazdag fiúba lett szerelmes, ám a fiú családja ellenezte a kapcsolatot, és egy másik, módosabb lányt választott neki feleségül. A menyegző napján a szerelmes lány a templomnál annyira sírt, hogy a könnyektől felázott az erdő és a templom a násznéppel együtt elsüllyedt – mesél az előzményekről Szalafő polgármestere, aki egy idevágó érdekességet is elárul: 1973-ban Magyarország első rockoperája is a Fekete-tó legendájához kapcsolódott. Ez nem egész estés mű, alig volt több tíz percnél, de olyan nagy nevek szerepeltek benne, mint Koncz Zsuzsa, Máthé Péter és Orszáczky Jackie. Sőt, a híres Gemini együttes is dolgozott a megalkotásán. Állítólag a rádióban egyetlenegyszer adták le a rockoperát, majd a kommunizmus idején betiltották, mivel Orszáczky Jackie disszidált. A művet már-már elfelejtette mindenki, mígnem bizonyos részei felkerültek az internet zenemegosztó csatornájára.

– A mű elején lehet hallani, hogy az Őrség kis szegletében játszódik a történet, így szinte biztosra vehető, hogy a mi legendánkat örökítették meg az alkotók. Az nagy kérdés, hogy a rockopera írói honnan hallottak a történetről, hiszen ez akkoriban egy meglehetősen elzárt terület, határvidék volt – teszi hozzá Lugosi Arnold. Milkovics Jenő és felesége, Lujzi ottjártunkkor is a látványprojekt megvalósításán dolgozott: a süllyedő templom már a helyén van, tölgyből és fenyőből készült, alapja másfélszer másfél méter, a magassága a toronnyal és a süvegdísszel együtt közel négy méter. Mellette egy életnagyságú leányszobor, amely arcát a kezébe temeti, sír, ahogy a legenda is tartja. A fából készült remekművet pallósor veszi körül, ez a Szala-patak hullámzását és a mocsár ingoványait szemlélteti.

Forrás: Szendi Péter

Pihenőhelyet is kialakítanak, hiszen az attrakció mellett halad el a piros szívvel jelzett Szerről szerre tanösvény, amely 11 kilométeres, és gyakorlatilag körbemegy Szalafőn, érintve a turisztikai látnivalókat. A Fekete-tó legendáját idéző impozáns alkotás várhatóan nyár végére lesz teljesen kész, az ünnepélyes átadóra szeretnék meghívni Koncz Zsuzsát. Mint mondják, akkor talán megtudják, hogyan született az első magyar rockopera arról az őrségi lányról, akinek annyi volt a könnye, hogy elsüllyesztett egy templomot.