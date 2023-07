Hasznos tapasztalatát Sándor Pál kardosi közművelődési munkatárs teszi közkinccsé. Mint írja, a Nemzeti Művelődési Intézet JógyakorlatON online szakmai munkaértekezlete az a felület a közművelődésben dolgozó szakemberek számára, ahol a feltöltött kisfilmekből meríthetnek ötleteket, ihletet, impulzusokat munkájukhoz, településeik rendezvényeihez.

A jó gyakorlatokat bemutató adások utólag is elérhetőek és többször is megnézhetőek. A békés vármegyei szakember arról számol be, hogy bár kissé fásultan, de bízva az esetleg felbukkanó jó ötletekben ült le megnézni a soron következő műsort, de attól, amit az Őriszentpéteri Szikszay Edit Művelődési Ház Szakköri közösségeinek papírfonás és gyertyaöntés kiállításáról látott, még a lélegzete is elállt. Mint a kardosi gyertyaöntő kisközösség tagja a kisfilmen látható ”gyertyacsodákat” a következő szakköri foglalkozáson megmutatta a többieknek.

„A „miért nem jutott ez nekünk az eszünkbe?”felvetődő költői kérdés után, már nem volt kérdés, hogy mi is megpróbáljuk. Többször is megnéztük a filmet, majd nekiláttunk a pöttyös vagy foltos lapgyertya elkészítéséhez. Bár még elsőre nem lettek tökéletesek a gyertyáink, de némi gyakorlás és néhány alkalom után már bizakodunk” – számol be a kardosi közművelődési szakember.