Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális Központ igazgatóhelyettese köszöntötte elsőként az egybegyűlteket, köztük Körmend korábbi polgármesterét, Honfi Józsefet, aki segítette, támogatta az első Szudáni Nap megvalósítását 2011-ben. A jelenlegi városvezetőnek, Bebes Istvánnak is köszönetet mondott a fő szervező dr. Abdel Hameed, hiszen az elmúlt kilenc alkalommal polgármesterként ő volt a házigazdája a rendezvénynek.

– Számtalan emlékem van szudáni barátokról, az egyik a Sopronban töltött egyetemi éveimhez köt, a másik pedig már Hameed doktor úrhoz, akit több mint negyven éve ismerek – kezdte köszöntőjét Bebes István, majd azt is hozzátette: a Szudáni Nap olyan esemény, amelyre nagy az érdeklődés, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy egy ilyen hatalmas ország, mint Szudán, milyen értékekkel büszkélkedhet.

– Csak az a nép tud tisztelni más népeket, azok szokásait, hagyományait, amely a sajátját is megbecsüli – idézte zárásként Illyés Gyulát a polgármester, utalva arra, hogy a magyar és a szudáni nép is hagyománytisztelő. Emlékeztetett a korábbi rendezvényekre, amelyek egy tartós és mély, népek közötti példaszerű barátságot alapoztak meg. A Sala Terrena Galériában nyílt kiállítás Szudán földrajzi adottságairól, történelméről, valamint gazdag népművészetéről és kultúrájáról ad képet az érdeklődőknek. Az anyagot dr. Abdel Hameed lánya, Nóra Fatime rendezte izgalmas tárlattá. A Szudáni Nap megszervezésében a doktor úr felesége, dr. Beke Katalin és fia, Dávid is nagy szerepet vállalt. A kiállításmegnyitó után a program a Batthyány-kastély színháztermében folytatódott, ahol a szudáni Nile Group együttes adott koncertet telt ház előtt. A zenészek a színpadra invitálták a közönséget, szudániakat és magyarokat, együtt táncolva hirdették: barátság!