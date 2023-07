Egyszínűek és tarkák, kicsik és nagyok, retrók, figurásak és hagyományosak – mindenki a neki tetsző gombokat válogathatta ki és díszíthette, feliratozhatta vele az előre elkészített farost lemeztáblákat. Baranyai Krisztiánné közművelődési szakember, a foglalkozás egyik szervezője elmondta: mindig igyekeznek újat csempészni a KMKK nagy hagyományokkal bíró táborába. Idén az egyik a gombtáblakészítés. A részleteket az alkotók képzeletére bízzák: a felirat mellé apró minta – virág vagy éppen zsiráf – is készülhet, de akár rajzolhatnak is mellé, köré. A gombok egyébként a folyékony ragasztóval egyszerűen rögzíthetőek, a kész remekmű pedig felakasztható lesz – például a saját szobájuk ajtajára.

Elmélyült munka a KMKK-ban

Forrás: VN

Sok a visszatérő táborozó, többen osztálytársak is, így az ismerkedésre szánt első óra gyorsan elröppen, a fiatalok jó kedvvel vetik bele magukat a munkába. Már délelőtt a 30 Celsius-fokot súrolja a hőmérő higanyszála, jó egy kicsit behúzódni a tűző nap elől. A meleg ebéd után strandolással folytatódik a program. A szervezők ügyeltek rá: a kézműveskedés, ügyeskedés mellett a mozgásra is maradjon idő, így például játszóházazás és kirándulás is várja a táborozókat a hét további részében – miközben megismerkedhetnek a gyöngyözés, fafaragás, nemezelés technikájával. Korábban megírtuk: nagy sikerrel zajlott a bábos tábor a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban, de volt és lesz is még olvasótábor, és július végén rendezik a kreatív kölykök táborát – élményből tehát nincs hiány.