A halálra a legtöbben úgy tekintenek, mint a végzetre, ami visszafordíthatatlan, ami lesújt, ami elvesz, bitorol és rombol. De szerintem van valami, ami a tényleges halálnál sokkalta rosszabb és amiben oly sokan „szenvednek”. Az emlékezés csodájának köszönhetően a lelkünkben újra és újra tábortüzet rakhatunk, ami köré odagyűlhetnek azok a szeretteink, akik levetették földi testruhájukat, hogy égi szárnyakra cseréljék azt. Ám a nem emlékezés, a szándékos felejtés, a feledés homályába száműzés egyet jelent a halállal, azzal a fajta elmúlással, ami még a testi funkciók leállásánál is ijesztőbb. Sokan úgy jutnak el erre a pontra, hogy még élnek. Még lélegeznek, még cselekednek, még szólnak. Csak éppen akadnak emberek, akik a szívükből még a megbocsájtás, az újrakezdés, a tisztázás esélyét is kitörölték, s ezzel együtt halálra ítélték azt is, aki egyébként még itt él a Földön, s akivel meglehet, minden egykori konfliktus rendezhető. Ez a fajta halálos ítélet mindennél kegyetlenebb. Olyan halálbüntetés, amit manapság sokan meggondolatlanul osztogatnak olyanoknak, akiknek lehet, hogy csupán egyetlenegy vétkük nem nyert bocsánatot.