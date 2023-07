Borgáta község önkormányzata majdnem három évtized után veszi át a tulajdonában lévő strand üzemeltetését ez év szeptember 30-ától. Az átvétel apropóján egy többlépcsős fejlesztési tervet is kidolgoztak, amelyről Gőcze Zsanett, a település polgármestere tájékoztatta lapunkat.

A beruházásokat az önkormányzat saját finanszírozásból indítja el várhatóan októbertől, az időjárástól függően. A fürdő szaniterhelyiségeinek felújításán kívül több turisztikai attrakciót is terveznek: minigolfpályát, strandröplabdapályát, szabadtéri öltözőket. A medencék fölé napvitorlákat szerelnek. Később a fürdő parkolójában elektromosautó-töltő állomás telepítését is tervezik.

– Anyagi erőforrásainkhoz mérten igyekszünk kielégíteni a felmerülő igényeket, szem előtt tartva a fenntartható fejlődést. Szeretnénk a geotermikus energiát is megfelelően felhasználni, illetve a kempinget is kívánjuk bővíteni annak érdekében, hogy minél többen és hosszabb ideig élvezhessék ezt a kis ékszerdobozt – fogalmazott a polgármester. Elképzeléseit V. Németh Zsoltnak is bemutatta egy fürdőbejárás alkalmával. Az országgyűlési képviselő üdvözölte a borgátai elképzeléseket, emellett támogatásáról biztosította az önkormányzatot.