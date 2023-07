A szervező Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége fontosnak tartja, hogy ez a nap a horgászat, a halételek iránt érdeklődő közönségé, a családoké lehessen. Reggel barátságos horgászversennyel kezdődik a programok sora, három kategóriában várják a pecázni vágyókat. Közben a csapatok megkezdik a készülődést a halászléfőző és halétel készítő versenyen.

Tizenegy órától a Matula-programban tart könyvbemutatót Bodó Iván kicsiknek és nagyoknak. A Naplóm a halásztanyám című könyv bemutatóján megismerhetjük Bodó Iván szerzőt, aki afféle modern Matula bácsi: ismeri a Balatont, mint a tenyerét, és mindenféle élőlénnyel barátságokat köt, így kezd gondoskodni Leveli Líviáról, a kis békalányról is, akit egy hideg őszi estén talál a tornácán. A könyv a természet örök körforgását is megmutatja.

Az előző évekhez hasonlóan idén is bemutatkoznak a Vaskeresztesi hagyományőrzők, műsorukkal mindig üde színfoltot varázsolnak az Alpesi Fogadó rendezvényterébe. Fellép a Szombathelyi Kötélugró Klub is, a műsorban találkozik az akrobatika, az ügyesség, az állóképesség, a játékosság a látványos koreográfiákkal.

A köszöntések, és a nap folyamán megtartott versenyek eredményhirdetése után a legkisebbek tölthetik meg a színpad előtti teret: 16 órakor kezdődik a bohócműsor, 17 órakor pedig érkezik Brandnyúl.

A szervezők minden alkalommal kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kisgyermekkel érkezők is egész nap jól érezhessék magukat: ezúttal többek között lufi kánaán, csúszdás légvár, halas gyermekjátékok, arcfestés, csillámtetoválás várja a legkisebbeket.

A főzőcsapatok háza táján minden évben remek a hangulat, akik a zsűrizés után szívesen meg is vendégelik a kilátogatókat az elkészített gasztro csodákkal, továbbá a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. munkatársai is készülnek: kóstolhatunk igazi balatoni halászlevet, sült halat, de lesz az egyesületi csapatoknál füstölt harcsa, halbász és még sok minden más is.

A finom falatok mellé folyékony nedű is dukál: a korábbi évekhez hasonlóan a Mittl Pincészet borai közül válogathatnak a Vaskeresztesre kilátogatók.

Este a színpadot a Žgano zenekar foglalja el. Az együtteshez nagyon közel áll a horvát népzene, ez dallamaikban vissza is köszön, de magyar dalokat is játszanak. Koncertjeiken felcsendülnek a Republic jól ismert dallamai, Koncz Zsuzsa Valahol egy lány – vagy épp az Omega Gyöngyhajú lány című dala is. A sor még folytatható, hiszen szívesen játszanak Margaret Island-, Bagossy Brothers- és Tankcsapda-zenéket is.

A szervezők korhatár nélkül mindenkit várnak az eseményre, és ígérik: az egyedül érkezők, a baráti társaságok, a családok is éppúgy jól érezhetik magukat, mint a kultúra, a gasztronómia, vagy épp a horgászat szerelmesei.

Puskás Norbert ügyvezető elnök emlékeztetett: a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége idén ünnepli harmincadik születésnapját így az eredményhirdetés után tortával is készülnek a gyermekeknek. Az ügyvezető elnök a halas nap és a születésnap alkalmából azt kívánja:

– Horgásszunk, főzzünk, szórakozzunk együtt július 8-án Vaskeresztesen, aztán töltsük együtt a következő harminc évet is a vasi vizeken.