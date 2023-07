A szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébániatemplom felújítása több évtizedes munka volt. A kormányzati, önkormányzati támogatások mellett magánszemélyek, cégek, vállalkozások adományai is nagy jelentőséggel bírtak a templom külső és belső felújítását célzó beruházás során. Ezeket az adományokat főként a Barokk Templomért Alapítvány kezelte, a civil szervezeten keresztül jutott el a támogatás a megfelelő helyre. Ebben 25 éve kiemelkedő szerepe van Pénzes Tiborné Annuskának, aki nagy lelkesedéssel, szakértelemmel és kellő határozottsággal végzi munkáját. A kuratóriumi és alapító tagok kezdeményezték az alapítvány elnökénél, hogy a negyedszázados szolgálatért sajátos módon mondjanak köszönetet az asszonynak. Ferenc pápa áldását kérték és kapták meg a nemes szolgálatra, az áldás gyönyörű pergamenjét a vasárnapi szentmise után Bodorkós Imre plébános adta át Annuskának, amelyet a hívek is örömmel fogadtak. A Barokk Templomért Alapítvány elnyerte Szentgotthárd városától az év civil szervezete elismerést is.