A most 39 éves kamarai elnök kis túlzással a vépi patikában nőtt fel. Pályaválasztásában egyértelmű a családi indíttatás – édesapja és édesanyja is gyógyszerészként dolgozott. Neki külön története van arról, hogyan döntött későbbi hivatásáról: egy téli napon iskolába készült, és megirigyelte az édesapját: „csak felveszi a papucsot, lesétál szolgálati lakásukból a lépcsőn, és már dolgozik is anélkül, hogy ki kellene mennie a hidegbe.

– A nővéremmel és a húgommal szó szerint a patika levegőjét szívtuk. A szüleink hagyták, hogy segítsünk az áruátvételben, a szignatúrák (gyógyszertári címkék) vagdosásában, játszottunk az eszközökkel, amikor nagyobbak voltunk, felügyelettel kenőcsöt keverhettünk – meséli. Négy évig a vépi általános iskolában tanult, utána nyolcosztályos gimnáziumban a Bolyaiban. Kémiából, biológiából olyan magas szintű felkészítést kaptak, hogy amikor bekerült az egyetemre, a középiskolában szerzett tudásával másokhoz képest jól elboldogult. A gimnáziumból egyenes út vezetett a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyógyszerésztudományi Karára, ahol nagyszerű közösségbe csöppent. 2007-ben ottszerzett diplomát. Egy frissen végzett gyógyszerész előtt sok lehetőség áll: minőségbiztosítási ismereteikkel el tudnak helyezkedni gyárakban, az élelmiszeriparban, a kozmetikai iparban, a gyógyszeriparban. Gyógyszercégeknél marketing területen, a gyógyszerszállításban. Végezhetnek hatósági munkát, dolgozhatnak kórházi gyógyszertárban, klinikákon, de többségük a közforgalmú gyógyszertárakat választja. A betegeken való segítés szándéka mindannyiukban megvan – ez leginkább ott tud érvényesülni, mondja.

Németh Ákos 2007-ben Szegeden, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézetébe került: államilag támogatott hároméves szakgyógyszerész-képzéshez csatlakozott. Szakmai fejlődéséhez sokat hozzátett az intézet, ahonnan két év után Szombathelyre, a Markusovszky-kórházba került – a szakvizsgáig és még utána másfél-két évig ott dolgozott – dr. Gagyi Dénesné főgyógyszerésznél tanulta a szakma csínját-bínját. Akkoriban a vépi patikát szülei és nővére vitték, őt családi okok szólították haza. Édesapjától 10 éve vette át az operatív feladatokat; öt éve a vezetést, akkor lett hivatalosan személyiségi jogos gyógyszerész. Szakmailag ő felel a patikáért.

– A gyógyszer különleges áru. Nemcsak a dobozt és benne a tablettákat adjuk át a betegnek, hanem információt is – adagolás, mellékhatások – adunk mellé. Minden esetben kérdezünk: felnőttnek vagy gyermeknek lesz-e, szed-e a beteg egyéb gyógyszereket, vannak-e panaszai, allergiás-e valamire. A betegek hatékonyabb kiszolgálásáért hetente többször, vagy akár naponta kommunikálunk a háziorvossal – mondja. A gyógyszertárban a gyógyszerkiadáson (expediálás) kívül gyógyszerrendelés, áruátvétel és -elpakolás is történik. Van, ahol az utóbbit robotok végzik és gyógyszerraktár-automata áll rendelkezésre, ami megkönnyíti az expediálást. A magisztrális gyógyszerkészítés (a gyógyszertár laboratóriumában állítják elő a gyógyszerkönyv előírásai alapján a gyógyszereket) is alapvető feladatuk, és adminisztrációs kötelezettségeik is vannak bőven. Az utóbbi években beszereztek egy kenőcskeverő gépet, amivel hatékonyabb a munkavégzés. Napelem került a gyógyszertárra, hogy csökkentsék a rezsiköltségeket. Az EESZT e-egészségügyi rendszerhez 2017-ben csatlakoztak a háziorvosi szolgálatok, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és a gyógyszertárak. A felhő alapú gyógyszerkiadásban jelenleg csak egyirányú a kommunikáció. Németh Ákos a kétirányú bevezetését szorgalmazná: azt, hogy a gyógyszerészek is tehessenek bejegyzést a felhőben, ami a betegek, az orvosok és a gyógyszerészek érdekét egyaránt szolgálná.

Szóba kerül kamarai tevékenysége is: a Magyar Gyógyszerészi Kamarának a kezdetektől tagja. Etikai bizottsági, majd elnökségi tag lett, 2020-tól elnök. A megyei elnökök feladata többek között a kapcsolattartás. Az országos elnökségtől érkező információkat adják tovább a kollégáknak. Országos összejöveteleken – területi elnök értekezleteken fogalmaznak meg javaslatokat, amelyeket az országos elnökség tárgyal. Ezek eredményét közvetítik később az egészségügyért felelős államtitkár felé. Egyes esetekben az is eredmény, ha sikerül megvédeni a gyógyszerészek érdekeit, mondja.

Amikor nem munkahelyi vagy kamarai ügyeket intéz, a néptánc vagy a bringázás ad neki kikapcsolódást. Előbbit tíz év kihagyás után 2014-ben kezdte újra, utóbbit 2000-ben kezdte el: a Vépről Szombathelyre buszozás helyett választotta. Először hobbiból, utána versenyszerűen is űzte. Mindkét tevékenységnél a közösséghez tartozás élményét emeli ki.

A jövőt firtató kérdésre Németh Ákos azt mondja: bár a gyakori gyógyszerhiány és az infláció miatt nehezen fenntarthatók a gyógyszertárak, reméli, hogy ugyanott, a családi patikában találjuk öt-tíz év múlva is. S hangsúlyozza: a gyógyszertárakban szerte az országban magasan képzett szakemberek dolgoznak. Nem kell időpontot kérni, tanácsért is bemehetünk bármelyikbe. A patikusnak jólesik másokon segíteni, és az is, ha pozitív visszajelzést kapnak.