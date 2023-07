A közösségi ház vezetője kérdésünkre elmondta: mintegy hatszázan fordultak meg a programokon. Kitért arra is: hatvan önkéntessel készültek a rendezvényre, ők szombaton is helyt álltak. - A Lukács-Házi Boszorkányok Egyesülete, a Lukácsházi Öregtyúkok Egyesülete, a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete, a helyi polgárőr egyesület és a Gyöngyös-menti NKft. és a közösségi ház dolgozói is kivették részüket a munkából. Idén "visszafogtuk" magunkat, és "csak" hatféle ételt készítettünk a falunapra - erre is kitért Kocsis Beatrix.