A halászlé kétféle változatban szerepel a hungarikumok listáján: bajai és szegedi halászlé néven, ezek elkészítésében mérték össze tudásukat a csapatok. A Lendvai Nemzetközi Halászléfőző Versenyen 15 csapat indult, öt ország 20 csapata pedig a VI. Kárpát-medencei Halászléfőző Magyar Bajnokságra nevezett. A legjobb halászlét a Völgyifalui ÖTE csapata készítette, a Kárpát-medencei bajnoki címet a Faddi Vitézek vitték el.

A gasztronómiai élmények mellett kulturális programok is várták az érdeklődőket. Míg a tűző nyári melegben készültek a hallevek, az egybegyűltek az MNMI szervezésében a XII. Nemzetközi Néptáncfesztivál színes programját követhették a színpadon. Lentiből és Nagykanizsáról is érkeztek csoportok, emellett lendvai szlovének és horvátok adtak műsort, de színpadra lépett Németh Dénes és zenekara is. A közönség a halászlevek mellett muravidéki tájjellegű ételeket is kóstolhatott. A gyerekeket kézműves foglalkozások, ügyességi játékok várták, de a legnagyobb sikert kétségkívül a dotto, vagyis a turisztikai kisvonat aratta.