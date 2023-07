A klasszikus ízeket keresik a legtöbben, de a sörfagyi és a kovászos uborkás fagylalt is kelendő Vasban

A fagylaltkészítő mesterek számára a határ a csillagos ég. A Magyar Cukrász Ipartestület versenyén az Év Fagylaltja vándorkupa győztese idén a sütőtökös mandula dióvariációkkal fantázianevű különlegesség lett, de vannak ennél extrémebb kreációk is: libamájpástétom-, cheddarsajt-, bacon-, vagy kukoricafagylalttal is találkozhatunk. A sörfagyi már alapnak számít, ugyanígy a pálinkafagylalt is, amiből nem ajánlatos három gombócnál többet fogyasztani.