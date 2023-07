Időjárás 1 órája

Heves viharok pusztítottak Olaszország északi és középső részein

Ma heves viharok sújtották Olaszország északi és középső részét, és helyenként jelentős károkat okoztak. A Bologna környékét és az Adriai-tenger partját is érintő eseményekről számolt be az Emilia-Romagna régió meteorológiai szolgálata. A zivatarok Reggio Emilia, Ferrara és Ravenna tartományokat is súlyosan érintették.

A fotókon látható a leomlott villanyoszlopok, összedőlt házak, szétszórt tetőcserepek és összetört autók képe. Egy videón látható, ahogy a fürdőzők tömegesen menekülnek el a strandról Ravenna melletti Lido di Classe-ban. A károk pontos mértéke még nem ismert. Jelentések szerint három ember megsérült Ferrara tartományban. Bolognából heves jégesőket jelentettek. Az ottani hatóságok figyelmeztettek, hogy kerüljék el például az aluljárók használatát. Több vasútvonalat is le kellett zárni a régióban. Helyenként teniszlabda méretű jégesőről érkeztek jelentések. A meteorológiai szolgálat szerint a szél sebessége elérte a 129 km/h-t. Heves viharok sújtották az Emilia-Romagna tartomány déli szomszédját, a Marche Adria régiót is. A hirtelen tomboló vihar Ancona északi részét érintette. Míg a strandok még tele voltak fürdőzőkkel, percek alatt elsötétült az égbolt, és a heves széllökések tucatnyi napernyőt letéptek. A hullámok a strandok hatodik soráig értek, és a nyugágyak a vízben úsztak. Már pénteken is heves viharok sújtották Olaszország északi részét. Különösen feltűnő volt az a videó, amelyen a víz- és jégáradat végigzúdul a lombardiai Seregno kisváros utcáin.

