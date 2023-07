A közelmúltban Szombathelyen a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Házban (volt MMIK-ban) mutatták be Végh Attila Mihály Kántor öröksége című könyvét. A közönségtalálkozón Biczó Péter bűnügyi relikviáiból nyílt kiállítás, a gyűjtő a Horthy-, a Rákosi és a Kádár-korszakból hozott érdekességeket: jelvényeket, sisakokat, okleveleket, bajonetteket, gumibotokat, pisztolyokat. A kiállítás egy része híres nyomozó kutyáknak állított emléket: Kántornak, Ellinek, Luxnak, illetve Sátánnak, az ország legelső szagazonosító kutyájának. Péter gyűjteményében központi helyet foglal el Tóth Tibor "Csupati" munkássága: róla és híres kutyájáról, Kántorról komoly kollekciója van, a tárgyak, dokumentumok egy részét még személyesen Csupatitól kapta.

Az egyéb rendőrségi relikviákat pedig gyűjtőktől, egykori rendőröktől szerezte, illetve bolhapiacokon találta. Különlegességnek számított a kiállításban a Körmendi Rendvédelmi Technikum Központi Múzeumából kölcsönkért bűnügyi fotóalbum. Az egyik fényképen Kántor és Csupati látható egy betörés helyszínén, szagfelvétel közben. A fotó 1954-ben vagy 1955-ben készülhetett, valószínűleg ez az egyetlen fotó maradt meg kettejükről munka közben. De ott volt a bemutatott anyagban Csupati járőrtáskája, sőt a Horthy-korszakból egy Zrínyi-sisak is, ezek a horvátnádaljai gyűjtő tulajdonában vannak.

Péter gyűjteménye országosan is egyedülálló, így nem véletlen, hogy az év elején megkereste Ritter László (Ritter Uniform), és kölcsönkért tőle egy detektív jelvényt. Egy híres amerikai filmszínész, Benedict Chumberbath nyomozót alakít majd egy filmben, ő fogja viseli. A filmet a Korda Filmstúdióban forgatják, 1985-ben játszódik. Ritter László sok híres amerikai színésszel dolgozott már, például Tom Hanks-szel is, emellett ő látta el egyenruhákkal, fegyverekkel A berni követ című produkciót is.