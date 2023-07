Pedagógusnap alkalmából jutalomban részesült Nagy Júlia bv. őrnagy, aki a fogvatartottak érettségire való felkészítésével is foglalkozik a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézet falai között. Általános iskola hetedik-nyolcadik, valamint a középiskola kilencedik osztályától a tizenkettedikig tanulhatnak az elítéltek. Emellett különböző szakmákat is elsajátíthatnak, miközben büntetésüket töltik.

A szombathelyi börtönben átlagosan évente négyen-öten jelentkeznek érettségire, ettől csak a tavalyi év tért el: akkor senki nem tett érettségit. A 2022/2023-as tanévben öten nyilatkoztak arról írásban: szeretnének részt venni a megmérettetésen. Végül a börtön falain belül négyen jutottak el az írásbeli vizsgáig, hiszen az egyik jelentkező tavasszal szabadult – tudtuk meg Nagy Júliától. A bv. őrnagy szólt a felkészítés körülményeiről is: a Covid-járvány előtti időszakban az intézetben jelenléti oktatás zajlott, heti három alkalommal jártak oktatásra az elítéltek. A pandémia ott is felülírta a korábbi szokásokat, előtérbe került a digitális oktatás: egy digitális belső felületen és papíralapon kapták meg az érettségizők a tanulnivalót. Jelenléti oktatás havonta három napon történt, akkor kimondottan az érettségi tantárgyakat vették át – mondta el Nagy Júlia. Kitért arra is: kétszintes iskolai oktatási rész, könyvtár található a szombathelyi bv-intézetben, tehát minden háttér adott ahhoz, hogy bárki fel tudjon készülni a vizsgákra.

S hogy milyen diákok a fogvatartottak? A reintegrációs tiszt szerint motiváltak. Aki nyilatkozott, hogy érettségit szeretne tenni, az komolyan is vette a felkészülést, és ez az eredményeken is látszik, 100 százalékos a sikerességi arány. Az érettségi a börtönben – a körülményeket leszámítva – ugyanúgy zajlik, mint a középiskolákban: ugyanazokat a teszteket írják, mint más érettségiző "sorstársaik". Eltérés még, hogy a szóbelin öltöny helyett formaruhát viselnek az elítéltek a vizsgabizottság tagjai előtt. A vizsgadrukk azonban ugyanúgy dolgozik bennük a számonkérések előtt, mint más tanulókban – tudtuk meg.

Kitűnő bizonyítvány ugyan még nem született a szombathelyi börtön falai között, de ügyesek és akarnak (a fogvatartottak) – osztotta meg tapasztalatait Nagy Júlia, aki hozzátette azt is: érettségivel a bv-intézetben további szakmai képzéseken vehetnek részt az elítéltek. Ez szintén motiváció lehet a keménytáblás dokumentum megszerzéséhez. Olyan elítéltről a bv. őrnagy nem tud, aki a szombathelyi börtönben érettségi után magasabb szinten továbbtanult volna, érdekességként azt viszont elmondta: tudomása szerint a legidősebb érettségiző 54 éves volt, aki ugyanakkor tett sikeres érettségi vizsgát, mint egyik családtagja a „kinti világban”.

Az eredményes megmérettetés természetesen javítja az elítéltek önbecsülését, önértékelését. - Büszkék voltak, amikor átvették az érettségi bizonyítványt. Tényleg a felszabadultságot láttam rajtuk, illetve büszkék voltak arra is, hogy ez sikerült nekik itt, a börtön falain belül – hallottuk Nagy Júliától.

Az érettségi bizonyítványok egyébként az adategyeztetés után a reintegrációs tiszthez kerültek. Az elítéltek szabadulásáig az előírások szerint azt más okmányaikkal együtt, letétben őrzik a szombathelyi börtönben.