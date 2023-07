V. Németh Zsoltot annak idején komolyan megérintette a rendszerváltozás, 1988 végén - 25 évesen - már részt vett a szombathelyi Forgó Klubban rendezett MDF-programokon. Ebben a politikai közösségben találta meg azt az értékrendet, amelyet a mai napig képvisel.

- A népi-nemzeti értékekben hittem akkor és ma is, merthogy nem polgári családban nőttem fel. Nálunk a rendszerváltozás környékén is magyar kutya ugatott az udvarban, muskátli volt az ablakban. Már akkor is a népi építészet, a magyar kultúra és a határon túli magyarok sorsa érdekelt. Ez az értékrend számomra az MDF tulipánjában összpontosult, ráadásul a tulipánnak a népi kultúrában is kiemelt helye van - mondta elöljáróban a képviselő, aki a párt szétesésekor az alapítóval, Lezsák Sándorral tartott a Nemzeti Fórumba. Ma is tagja és országos alelnöke a szervezetnek.

- Még ellenzéki ciklusban - 2008-ben - sikerült végigvinnem képviselőtársaimmal a Communitas Fortissima - vagyis A legbátrabb falu - címet Kercaszomor számára, amely sokáig váratott magára. Aztán a 2010-es év fordulópont volt, újra kormányra kerültünk. Vidékfejlesztési államtitkári posztot kaptam, ezzel életem egyik legintenzívebb szakasza kezdődött. A feleségemnek viccesen meg is jegyeztem: Klári, államtitkár lettünk! Ez persze nem azt jelentette, hogy a feleségem bármilyen formában beleszólt volna a munkámba, sokkal inkább azt, hogy ott volt biztos háttérként. Eljött velem Budapestre, ott vállalt munkát ő is. Mozgalmas évek voltak: a miniszterelnök úr megfogadta azt a javaslatomat, ami a magán pálinkafőzésre vonatkozott.

A zártkerti fejlesztési program egyik kiemelt haszonélvezője volt a térség, Vas vármegyében ugyanis jelentős területen van falusi szőlőhegy, ezek támogatása a tájvédelmet, a génmegőrzést és a közösségfejlesztést egyaránt szolgálta. A hungarikumokkal kapcsolatos feladatkört magam kértem, előtte ezt a munkát az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály végezte. Már akkor láttam, hogy rendkívül "bő" a magyar karakter, sok mindent ki lehet benne domborítani. Az ételek és italok mellett ugyanúgy ott van a helye a hungarikumok között a magyar népi hangszereknek, a Kodály-módszernek, vagy a sport területén meglévő kiemelkedő magyar produktumoknak. Egy nagyon szép sorozat - egy divatbemutató - is elindult folkTREND - A Hagyomány a régi, a stílus új címmel, ami az augusztus huszadikai fővárosi programok legnépszerűbb eleme lett - tette hozzá a képviselő, akinek időközben három fia felnőtté vált.

- Nem mondom, hogy nem kellett volna több időt töltenem a fiúkkal, van is némi restellnivalóm ez ügyben. Az elmúlt huszonöt évben az egyik vezérgondolatom az volt, hogy az ember ne változzon meg. Ha mégis észreveszi magán a változás jegyeit, akkor tegyen ellene. Úgy vélem, az én fogyasztói kosaram összetétele ugyanaz most is, és a szokásaim sem változtak. Több mint huszonöt éve része az életemnek a Kármentő zenekar, amelyben középső fiammal együtt muzsikálok. A zene nem engedi, hogy a politikusnak megkérgesedjen a szíve, így egy percig sem került szóba, hogy abbahagyjam - fűzte hozzá V. Németh Zsolt, aki idén az eddigiektől igencsak eltérő feladatkört kapott. Az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára lett. - Értékessé vált az előéletem, visszatérhettem a kezdetekhez, hiszen alapvetően műszaki ember vagyok, dolgoztam művezetőként, kitűző mérnökként és építésvezetőként. Az ágazat rendbetételében, konszolidációján dolgozunk, amivel több évtizedes adósságot törlesztünk.

A képviselő a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosként is dolgozik, térítés nélkül. Ez a terület szívügye, nem akarja elengedni. - Számomra ez identitáskérdés, sok energiát köt le, de megéri. A cél az, hogy értékeink ne vasárnapra vagy ünnepnapokra előszedett relikviák legyenek, hanem váljanak a mindennapjaink részévé, hiszen csak akkor van esély a megmaradásukra. Igaz ez a különleges helyi termékekre, a népszokásokra vagy a magyar kutyafajtákra is.

- Az identitás újravarrása zajlik - mondta Kovách Imre, az MTA kutatóprofesszora. Örülök, hogy ennek a folyamatnak részese lehetek - mondta zárszóként a képviselő, aki azt is elárulta: két unokája mellé hamarosan érkezik a harmadik.