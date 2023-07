Ahogy a személyes gondoskodást nyújtó helyi szolgáltatásokról szóló beszámolókban, úgy ebben az anyagban is olvasható, hogy az országos tendenciának megfelelően öregedik a város lakossága. Ezt nem csak az idézi elő, hogy kevesebb gyermek születik, hanem az is, hogy javulnak az életesélyek. A várható élettartam növekedésével, az egészségi állapot javulásával az időskor alsó határa felfelé tolódott. Az idősek között azonban egyre több a demenciával élők száma, amely másfajta ellátást tesz szükségessé. Az önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás több önként vállalt szolgáltatást is üzemeltet, amely nem lenne kötelező, ilyen például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, de maga a járóbeteg szakellátások helyben történő elérhetőségét biztosító Rendelőintézet fenntartása is. Összegzésképpen az érintett intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve egy bentlakásos idősek otthona létrehozása fogalmazódott meg igényként.